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Ara tatil öncesi Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrencinin heyecan içinde beklediği ara tatil başlamadan önce sosyal medya üzeriden paylaşımda bulundu.

13 Kasım 2020 Cuma 12:34
Ara tatil öncesi Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi
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31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak başlayan ve aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçilen 2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor. Milyonlarca öğrenci bir hafta boyunca (16-20 Kasım arası) uzaktan ve yüz yüze eğitime devam etmeyecek. Öğretmenler ise bu süreçte mesleki seminer çalışmalarının online ortamda yapabilecekler.

Bugün ara tatilin başladığını sosyal  medya üzeriden bir kez daha hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili olarak temmenide bulundu.


Bakan Selçık yapmış olduğu paylaşımda, bugün ara tatilin başladığını duyurdu ve tatil sonrasında tüm kademelerde ki öğrenci ve öğretmenler ile birlikte okullara dönme temennisinde olduklarına vurgu yaptı. Bakan Selçuk aynı zamanda #maskenitakçünkü hastagi açtı.

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 12:34
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Anahtar Kelimeler:
MebYüz Yüze EğitimAra TatilBakanBakan Selçuk
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