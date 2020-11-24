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Apple Teacher nedir, nasıl kullanılır?

Apple, online eğitime geçilen bu günlerde öğretmenlere Apple Teacher uygulaması ile destek veriyor. Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan etkinlikte 120’den fazla eğitim yer alıyor. Öğretmenler Apple Teacher nedir, nasıl kullanılır sorusunu araştırıyor.

24 Kasım 2020 Salı 22:21
Apple Teacher nedir, nasıl kullanılır?
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Apple pandemi sürecinde online olarak devam eden eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlamak adına Apple Teacher uygulamasını hazırladı. Uygulama ile öğretmen ve öğrencilerin online eğitimde sorun yaşamamaları hedefleniyor.

Apple Teacher nedir, nasıl kullanılır?

iPad ve Mac uyumlu cihazlarda kullanılan uygulama tecrübeli veya yeni atanmış öğretmenlerin becerilerini geliştirerek Keynote, Pages ve iMovie gibi Apple uygulamalarının kullanılmasını ve bu uygulamalar sayesinde öğrencilerle daha rahat bir iletişim sağlanması hedefleniyor. Bu programların eğitimlerinin verileceği programda öğretmenler online olarak yenilikleri daha hızlı ve yakında takip ederek öğrencileri daha iyi anlayabilecek.


Apple Teacher uygulamasında 120’den fazla uygulamanın dersleri veriliyor. Derslerden başarılı sonuç alan öğretmenler Apple Teacher Sertifikası alabiliyor.

Öğretmenlere zaman kazandırıyor

Apple Teacher uygulaması içerisinde 30 basit etkinlik ile öğretmenler birçok alanda zaman kazanabilecek. Herhangi sitenin sayfalarının kolayca PDF haline getirildiği bir uygulama olan Notes uygulamasının kullanımı derslerde aktarılmaktadır.

Herkes kod yazabilir

Eğitim setinin içerisinde bulunan Every Can Code ile eğlenceli bulmacalarla öğrenciler kod yazmayı öğrenebilecek. Swift Playgrounds uygulaması üzerinden yapılacak yazılım dersleri sekiz yaş üstü öğrencilere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu uygulamadaki eğitimlerle öğrenciler kod yazma tekniklerini öğrenebilecek. Eğitim 40 saatten fazla sürerken, eğitimlerde çok amaçlı farklı etkinliklerde yapılıyor.



Son Güncelleme: 24.11.2020 22:21
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AppleTeacher
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