Apple pandemi sürecinde online olarak devam eden eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlamak adına Apple Teacher uygulamasını hazırladı. Uygulama ile öğretmen ve öğrencilerin online eğitimde sorun yaşamamaları hedefleniyor.

Apple Teacher nedir, nasıl kullanılır?

iPad ve Mac uyumlu cihazlarda kullanılan uygulama tecrübeli veya yeni atanmış öğretmenlerin becerilerini geliştirerek Keynote, Pages ve iMovie gibi Apple uygulamalarının kullanılmasını ve bu uygulamalar sayesinde öğrencilerle daha rahat bir iletişim sağlanması hedefleniyor. Bu programların eğitimlerinin verileceği programda öğretmenler online olarak yenilikleri daha hızlı ve yakında takip ederek öğrencileri daha iyi anlayabilecek.

Öğretmenlere zaman kazandırıyor

Apple Teacher uygulamasında 120’den fazla uygulamanın dersleri veriliyor. Derslerden başarılı sonuç alan öğretmenler Apple Teacher Sertifikası alabiliyor.

Apple Teacher uygulaması içerisinde 30 basit etkinlik ile öğretmenler birçok alanda zaman kazanabilecek. Herhangi sitenin sayfalarının kolayca PDF haline getirildiği bir uygulama olan Notes uygulamasının kullanımı derslerde aktarılmaktadır.

Herkes kod yazabilir

Eğitim setinin içerisinde bulunan Every Can Code ile eğlenceli bulmacalarla öğrenciler kod yazmayı öğrenebilecek. Swift Playgrounds uygulaması üzerinden yapılacak yazılım dersleri sekiz yaş üstü öğrencilere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu uygulamadaki eğitimlerle öğrenciler kod yazma tekniklerini öğrenebilecek. Eğitim 40 saatten fazla sürerken, eğitimlerde çok amaçlı farklı etkinliklerde yapılıyor.