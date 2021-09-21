APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?

APA Formatı, akademik çalışmalarda kullanılan ve çalışmaya ilişkin kullanılan kaynakları göstermeye yarayan bir formattır. Günümüzde birçok bilimsel çalışmada kullanılan bu formatta olası karışıklıkları önlemek adına kullanılan ortak dili ve referansları vardır.

Akademik alandaki yazılarda ve referans gösterme işlemlerinde APA sıklıkla tercih edilen bir formattır. Bunların yanı sıra dünya üzerinde birçok bilimsel dergi ve yayınevinde de kullanılmaktadır. Lisans ya da lisansüstü tezlerde de kullanılmaktadır.

APA formatında kaynak nasıl gösterilir?

APA formatında kaynak gösterme farklı şekillerde olmaktadır. Bunlara önek verecek olursak şunları söyleyebiliriz;

Bir yazarı olan çalışmalarda gösterim ( Yılmaz , 2019)

Yazar sayısının daha fazla olduğu çalışmalarda ise (Yılmaz ve ark, 2019)