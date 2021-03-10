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AÖL sistemde çalışma var hatası nedir? MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?

Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan milyonlarca öğrenci AÖL öğrenci giriş ekranında sorun yaşadığı gerekçesi ile araştırmalara koyulurken karşılarına çıkan ‘çalışma hatası’ nedir merak ediliyor. MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?

10 Mart 2021 Çarşamba 16:28
AÖL sistemde çalışma var hatası nedir? MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?
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Açık öğretim lisesi üzerinden milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim görürken öğrencilerin eğitim durumu hakkında girilen bilgi işlemleri AÖL sayfasına girilmiyor. Kısa süredir sistemin hata vermesi ile öğrenciler telaşlanırken konu ile alakalı araştırmalar devam ediyor. Sosyal medyada ‘AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?’ sorularına sıkça karşılaşırken açıklama geldi.

Ders kaydı ve sınav sonuçlarını bu site üzerinden öğrenen öğrenciler eğitim bilgileri hakkında bilgi almak için girdiği öğrenci sisteminde hatanın sebebi nedir? MEB konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Karşımıza çıkan erkanda sistemde çalışma var uyarısı çıkıyor.

AÖL giriş ekranı

AÖL sayfasına girmek için öncelikle karşınıza çıkan güvenlik kodunu ve T.C kimlik numarası ile öğrenci numarasının ardından şifre ile girilmelidir.  Siteye girmek için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.03.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
AÖLSistemÖğrenciöğrenci Bilgi
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