AÖL sistemde çalışma var hatası nedir? MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?

Açık öğretim lisesi üzerinden milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim görürken öğrencilerin eğitim durumu hakkında girilen bilgi işlemleri AÖL sayfasına girilmiyor. Kısa süredir sistemin hata vermesi ile öğrenciler telaşlanırken konu ile alakalı araştırmalar devam ediyor. Sosyal medyada ‘AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?’ sorularına sıkça karşılaşırken açıklama geldi.

AÖL giriş ekranı

Ders kaydı ve sınav sonuçlarını bu site üzerinden öğrenen öğrenciler eğitim bilgileri hakkında bilgi almak için girdiği öğrenci sisteminde hatanın sebebi nedir? MEB konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Karşımıza çıkan erkanda sistemde çalışma var uyarısı çıkıyor.

AÖL sayfasına girmek için öncelikle karşınıza çıkan güvenlik kodunu ve T.C kimlik numarası ile öğrenci numarasının ardından şifre ile girilmelidir. Siteye girmek için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.