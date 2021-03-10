AÖL sistemde çalışma var hatası nedir? MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?

Açık öğretim lisesi üzerinden milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim görürken öğrencilerin eğitim durumu hakkında girilen bilgi işlemleri AÖL sayfasına girilmiyor. Kısa süredir sistemin hata vermesi ile öğrenciler telaşlanırken konu ile alakalı araştırmalar devam ediyor. Sosyal medyada ‘AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?’ sorularına sıkça karşılaşırken açıklama geldi.
AÖL giriş ekranı
AÖL sayfasına girmek için öncelikle karşınıza çıkan güvenlik kodunu ve T.C kimlik numarası ile öğrenci numarasının ardından şifre ile girilmelidir. Siteye girmek için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 10.03.2021 16:28