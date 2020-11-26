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AÖL sınavına eski kimlikle girilebilir mi? AÖL sınavlarında kimlik ibrazı zorunlu mu?

AÖL sınavına kısa bir süre kala AÖL sınavına eski kimlikle girilebilir mi, AÖL sınavlarında kimlik ibrazı zorunlu mu merak ediliyor. İçeriğimize göz atarak sınav detaylarına ilişkin bilgileri öğrenebilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:39
AÖL sınavına eski kimlikle girilebilir mi? AÖL sınavlarında kimlik ibrazı zorunlu mu?
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Eğitimlerine açık liseden devam eden kişiler, Açık Öğretim Lisesi sınavına süresi dolmamış kimlikle girebilmektedir. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı bulundurmalıdır.

AÖL sınavına kimliksiz girilir mi?


Sınav günü yanında Açık Öğretim Lisesi kimlik kartı ve sınav giriş belgesi bulunmayan öğrenciler nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi geçerli bir kimlik kartıyla sınava girebilmektedir. Ayrıca öğrenciler sınava gelirken kalem ve silgilerini yanında bulundurmalıdır.

Sınav sonucu nereden öğrenilir?

AÖL sınav sonuçlarını sistem üzerinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri bölümünden geçmiş bütün sınav sonuçlarını da bulabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 23:39
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Anahtar Kelimeler:
AÖLSınavKimlik
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