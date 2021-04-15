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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Aöl kredi sorgulama nasıl yapılır? Açık lise sınavda en fazla kaç kredi alınabilir?

Liseyi açıktan bitirecek öğrencilerin sınavları 25 Mart ve 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşirken sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açık lise sınavda en fazla kaç kredi alınabilir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Nisan 2021 Perşembe 11:54
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Aöl kredi sorgulama nasıl yapılır? Açık lise sınavda en fazla kaç kredi alınabilir?
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Liseyi açıktan bitirecek öğrencilerin sınavları 25 Mart ve 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşirken sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları pandemi nedeniyle online ortamda yapılırken öğrencilere katıldıkları dersler için 4 seçenekli 20 soru sorulmuştur. Her soru 5 puan üzerinden hesaplanırken yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir. AÖL sınav sonuçları ise 6 Nisan 2021 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarını Açık Öğretim Lisesi resmî sitesinden öğrenebilirler.

AÖL kredi sorgulama nasıl yapılmaktadır?

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması yayına girerken, öğrenciler, Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işleri mobil uygulama üzerinden yapabileceklerdir. Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması ile öğrenciler; 

  • Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,
  • Dönem Bilgilerini görebilecek,
  • Kredi sorgulaması yapabilecek,
  • Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,
  • Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,
  • Ders Kitaplarını indirebilecek,
  • Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
  • Bildirim özelliği ile sınav tarihlerini öğrenebilecek,
  • İş takvimini öğrenebileceklerdir.

AÖL sınav sonuçları değerlendirme

  • Sınavlarda öğrencinin sınava girdiği her ders için 4 (dört) çoktan seçmeli soru sorulacak ve her doğru cevabın değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir.
  • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, her ders için ayrı ayrı doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olmaktadır. Açık lise geçme puanı hesaplanırken; [Puan = (Doğru sayı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılmaktadır.
  • Sınav sonuçlarında, doğru ve yanlış olan öğrenci yanıtlarının sayısına ilişkin veriler açıklanmayacaktır.
  • Cevap anahtarında bir hata varsa ve bu sorun Merkez Sınav Kurulu kararı ile tespit edilirse, soru (lar) iptal edilmeyecek ve bu soruların doğru cevapları dikkate alınarak değerlendirmede yer alacaktır.
  • Değerlendirme sırasında hatalı soru ya da soruların olması durumunda iptal edilmesine karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenerek değerlendirme yapılacaktır.

Açık Lise Mezuniyet şartları nelerdir?

  • En az 8 ve üzerinde dönemlerde sınava girmiş olmanız gerekir.
  • Alınan kredilerin 170 ve üzeri olması da gerekir.
  • Alan derslerinden alınacak kredilerin 80 ve 80’den büyük olması,
  • Zorunlu ortak derslerden geçmek veya muaf olmak gerekmektedir.

Açık Lise kaç kredi ile bitirilir?

Açık Lisede okuyan öğrenciler için iki durum bulunmaktadır. Kayıt yaptıran öğrenciler 18 yaşından büyük değilse yılda iki kez derslere katılma hakları vardır. Eğer öğrenci 18 yaşından büyükse kaydını 3 kez yenileyebilir. Yani 18 yaşından küçükler 4 yılda, 18 yaşından büyükler ise 2,5 yılda mezun olabilirler. Eğer AÖL ek sınavlara izin verirse 2,5 yıl 2 yıla düşebilir. Açık öğretim liselerinden mezun olabilmek için en belirgin faktör ise kredidir. 

Açık Lisede bir sınavda kaç kredi alınabilir?

AÖL öğrencileri bir dönemde. Dersler zorunlu ortak dersler ve öğrencinin isteğine göre seçmeli ders olacak şekilde iki farklı ders seçebilmektedir. Bu dersler sonucunda öğrenci bir dönemde 35 kredi alabilirler. Yani 18 yaşının altındaki bir öğrenci 70 kredi alabilirken, 18 yaşın üzerinde olan öğrenci 105 kredi alabilmektedir. Böylece 18 yaşın altında tam kredi alan öğrenciler 3 yılda, 18 yaşın üzerinde olanlar ise yaklaşık 2 yıl içinde mezun olabilirler. 

Açık Lise sınavından dönemlere göre en fazla kaç kredi alınabilir? 

Dönemlere göre açık lise kredileri;

  • 0 ile 47 kredi 1. dönemde
  • 48 İle 95 kredi 2. dönemde
  • 96 ile 144 kredi 3. dönemde
  • 144 kredi ve üzeri 4. dönemde

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Açık Liseyi bitirmek için gerekli taktikler

  • Kayıt işlemleri detaylı takip edilmeli, sınav tarihleri kaçırılmamalıdır,
  • Ders seçimlerinizi ilgi alanlarınıza göre yapmaya özen gösterilmeli, aksatmadan ortak dersler verilmelidir,
  • Önce ortak derslerin ne olacağını belirlenip, ardından seçmeli dersleri seçilmelidir,
  • Krediler hesaplarken dikkatli olunmalıdır,
  • Ortak dersleri tamamladığınızda 118 krediye ulaşılırsa, yani ortak derslerden sonra 74 kredilik seçmeli ders alarak mezun olmanız gerekir. Planlamanızı önce ortak dersler ve ardından seçmeli dersler olarak yapmanızı tavsiye ederiz.
  • İleride üniversitede öğrenim görmeyi planlıyorsanız, derslerinizi ona göre seçmelisiniz.
  • Seçmeli derslerinizi ortak derslerinizle benzer konularda olanlardan seçerseniz sınavlarda zorlanmamış olacaksınız.
  • Daha önce sorulan soruları mutlaka çözdüğünüzden emin olun, soruların AÖL’de tekrar çıkma olasılığı çok yüksektir.
  • Bir ders sınavında 3 kez başarısız olursanız, o dersten muaf olacaksınız, ancak bu mezuniyet tarihinizi geciktirecektir, bu nedenle muaf tutulan dersleri geçmeye odaklanın.

AÖL Sınav takvimi

Açık Lise 1. dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte öğrenciler bir sonraki sınav tarihlerinin araştırmaya başladı. AÖL sınav takvimi ise;

  • 25 Şubat 2021 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında: 1. Dönem (tamamlandı)
  • 25 Mart 2021 tarihinde: 2. Dönem (tamamlandı) 

AÖL 2. dönem kayıt yenileme 

Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmıştır. 



Son Güncelleme: 15.04.2021 11:54
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AÖLAçık öğretimSınavSınav SonucuKredi
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