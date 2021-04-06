AÖL sınavlarının yapılması sonrasında sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖL sınav sonuçları tarihi olarak henüz belli olmazken sonuçlarının Nisan ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavları tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavları tamamlandıktan sonra sınav sonuçları açıklamaları merakla araştırılıyor. Sınavların 10 gün içerisinde açıklanması beklenirken geçtiğimiz sınavlarda 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son sınavların sonuçları 11 Mart 2021’de açıklanmıştı.

AÖL sınav sonuçları nasıl değerlendirilecek?