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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında yapılan AÖL sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırıyor.

06 Nisan 2021 Salı 13:30
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL sınavlarının yapılması sonrasında sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖL sınav sonuçları tarihi olarak henüz belli olmazken sonuçlarının Nisan ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavları tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavları tamamlandıktan sonra sınav sonuçları açıklamaları merakla araştırılıyor. Sınavların 10 gün içerisinde açıklanması beklenirken geçtiğimiz sınavlarda 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son sınavların sonuçları 11 Mart 2021’de açıklanmıştı.

AÖL sınav sonuçları nasıl değerlendirilecek?

  • Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş)’tir. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir.
  • Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecek olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile yapılacaktır.
  • Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veriler paylaşılmayacaktır.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu konunun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi halinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.
  • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı olacaktır. Geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 13:30
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