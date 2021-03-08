AÖL sınav sonuç sayfası neden açılmıyor, çöktü mü?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen AÖL sınavının sonuçları dört gözle bekleniyor. Ancak Açık Öğretim Lisesi web sitesinin yayınlanmaması birdenbire "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" Sorusunu gündeme getirdi. Öğrenciler, yoğunluk nedeniyle sayfanın açılmadığını düşünerek son durum hakkında bilgi almaya çalışıyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Liseyi dışardan okuyan öğrenciler için açılan AÖL programına milyonlarca kişi katılmaktadır. AÖL sınavının sonuçları da böylesine geniş bir kitle tarafından merak içerisinde beklenmektedir. Geçen haftaki düzenlenen sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Genellikle Mart ayının ikinci haftasında ilan edilir. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. 1 Mart günü yapılan sınavın sonuçlarının 15 Mart'a kadar duyurulacağı düşünülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olan sitede bu ekran ile karşı karşıya kalan kişiler, yoğunluk nedeniyle bu mesaj ile karşılaştıklarını düşünerek sonuçların açıklandığına yönelik araştırmalarına başladı.

Sınav sonuç sayfası için tıklayınız

AÖL'ün resmi intenet sitesinde çalışmaların sürdüğü uyarısı dikkat çekti. AÖL sınav sonuçları açıklandıktan sonra, sonuçları öğrenmeye çalışan öğrenciler birden sitenin aşırı yüklenmesine neden olmaktadır.

Nedeni ne olursa olsun, tüm bu sorunlar geçicidir. Sitedeki sorun yetkililer tarafından bir an önce çözülecek ve öğrenciler siteye tekrar giriş yapabilecek.

Sitenin açılmaması sosyal medyada da tartışmaya neden oldu.

Sınava itiraz ile ilgili bir önceki açıklamada, sonucun AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde açıklanması itibariyle 5 gün içinde yapılması gerekenler belirtiliyordu. Sonuç olarak, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubesinden kimlik numarasıyla birlikte KDV dahil 30 TL itiraz ücreti ödenmesi gerekmektedir. İtiraz talebi e-İtiraz Modülü aracılığıyla sunulacaktır. Öğrenciler, belirtilen itiraz süresinin ötesinde itiraz başvurusunda bulunamazlar.

Sınav sorularına / cevap anahtarlarına itirazlar Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından ele alınır.