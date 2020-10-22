AÖL mezuniyet kredisi 170 mi oldu? MEB son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Liselerine dair önemli açıklamalarda bulundu. AÖL kapsamında alınan yeni kararı duyuran Bakan Selçuk paylaşımında AÖL’de okuyan öğrencilerin mezun olmaları için talep edilen kredinin 170 olarak belirlendiğini ifade etti.

Sınav Tarihleri Belli Oldu

Bakan Selçuk’un bu açıklamaları sonrasında yaşanan bir diğer gelişme de AÖL sınav tarihlerinin belirlenmesi oldu. AÖL kapsamında gerçekleştirilecek 1. Dönem sınavlarının 5-6 Aralık günlerinde yapılacağı bildirildi. Aşağıdaki kısımda sınavlar ve tarihleri yer almaktadır.