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AÖL mezuniyet kredi sınırı 170'e ne zaman düşecek, ne zamandan sonra geçerli olacak?

Açık öğretim lise öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan müjdeli haber geldi! Bakan Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara göre Açık öğretim mezuniyet kredisi 170 olarak belirlendi. Peki yeni mezuniyet kredisi ne zamandan itibaren geçerli olacak?

23 Ekim 2020 Cuma 19:08
AÖL mezuniyet kredi sınırı 170'e ne zaman düşecek, ne zamandan sonra geçerli olacak?
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AÖL Kredileri 170 'E Ne Zaman Düşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Açık öğretim lise öğrencileriyle ilgili son dakika açıklamasında, mezuniyet için kredi eşiğinin 170'e indirildiğine dikkat çekildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk buna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Twitter adresinde yaptığı açıklamada, “Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin kararlılığını ve hayallerini biliyoruz. mezuniyet hedefine bir adım daha yaklaştırabilmek için yeni bir karar verdik ve mezuniyet kredisini 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun."

Kredi Ne Zaman 170 'E Düşecek?


Bu açıklamanın ardından Açık Lise öğrencileri, kredi limitinin 170'e düşmesi üzerine soruşturmaya başladı. Bakan Selçuk konuyla ilgili yorum yapmadı. Ancak yeni dönemde kredi limitinin 170'e düşmesi bekleniyor.

 Mevcut kredisi 170'ten fazla olan kişilerin mezun olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:08
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Anahtar Kelimeler:
AÖLMezuniyet Kredisi
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