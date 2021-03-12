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AÖL Açık Lise ders seçimleri ne zaman başlıyor? MEB Açık Lise ders seçim tarihleri

Açık Lise'de eğitim alan öğrenciler ders seçimlerinin başlayığ başlamadığını merak ediyor. Gözlerini açıklama için yetkili mercilere doğrultan öğrencilerin ders seçimleri 12-19 Mart arasında yapılacak. İşte detaylar...

12 Mart 2021 Cuma 21:08
AÖL Açık Lise ders seçimleri ne zaman başlıyor? MEB Açık Lise ders seçim tarihleri
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Açıköğretim Lisesi ders seçimlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Ders seçimleri 12-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrencilerin ders seçimlerini ilk günden yapmalarını ve seçilen derslerin bulunan tüm testlerini çözmelerini tavsiye ediyoruz.

2020-2. dönem kayıt yenilemeleri 12 Mart’ta tamamlanacak. Ders seçme ekranı ise 12 Mart’ta açılacak ve 19 Mart’a kadar sürecek.

Geçtiğimiz dönemin online sınav sonuçları 10 Mart’ta açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına hala bakmayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Okulları  Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile T.C kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

Sınav sonuçlarını görmek için tıklayın.

Sınavlarına itiraz etmek isteyenler 15 Mat’a kadar kamu bankalarından birine 30 TL sınav itiraz ücreti yatırarak https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirler.  Kayıt yenilemeler ise ücretsiz ve otomatik yapılacaktır.

İkinci dönem için tüm öğrencilerin kayıtları otomatik olarak yenilenecektir. Bunun yanı sıra öğrencilerden online sınav ücreti alınmayacak.

Ders seçim ekranı 12-19 Mart arasında açık olacak

2020/2 1. dönem için yüz yüze eğitim derslerine illerin durumlarına göre örgün eğitimdeki gibi ders özellikleri göz önüne alınarak gerekli tedbirler kapsamında başlayacak.

 

MAÖL yüz yüze eğitim ücretleri okullarda tahsil edilecek

2020/2 2. dönem için tüm kayırlar merkez tarafından öğrencilerden ücret alınmadan yapılacaktır. Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler için iş ve işlemleri ücreti yüz yüze eğitim kurumları tarafından tahsil edilecek.



Son Güncelleme: 12.03.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
AÖLAçıkLiseDersSeçimi
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