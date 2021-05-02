AÖL 3. Dönem sınavları online mı olacak, nasıl yapılacak?

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

2021 Eğitim yılının Açık Öğretim Lisesi 1. ve 2. Dönem sınavları bitip online olarak uygulaması oldu. Bunların ardından tabi AÖL 3. Dönem sınavları konuşulmaya başlandı. Peki AÖL de yeni kayıt yenileme sistemi ne zaman açılacak? AÖL sınav tarihleri hakkında herhangi bir açıklama yapıldı mı? İşte bu soruların ayrıntılı detayları.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri 2021

30 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihlerinde tam kapanma uygulandığı için AÖL’ de kayıt yenileme işlemleri bir müddet durdurulmuştur. 1Haziran 2021 tarihleri aralığında tekrar aktiflik sağlanacaktır.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2021

AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?

AÖL 3. Dönem sınavları 3-7 Temmuz 2021 tarihinde yapılması kararı alındı.

İlk iki dönem online uygulaması olduğu gibi 3. Dönem sınavlarında da online olarak devam edeceği bildirildi.