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AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 Açık lise kayıt yenileme ve online ödeme ekranı

26 Nisan Pazartesi günü AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. 3. dönem kayıt yaptırarak sınavlara girmek öğrenciler AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? şeklinde sorular sormaya başladı. İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin detayları...

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:20
AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 Açık lise kayıt yenileme ve online ödeme ekranı
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AÖL yaptığı son açıklamada açık liselerin 3. dönem için kayıtlarının başladığını duyurdu. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıtları yenileme işlemleri 26 Nisan- 10 Mayısıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

3. dönem açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme için ödenen ücret 35 TL'dir. Öğrenciler Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine ulaşarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek. 5 TL ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına yada söz konusu okullardaki ilgili görevliyebu ücreti ödeyecek.

(Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz)Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza yönelik dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" kısmında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile beraber bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gitmeniz gerekiyor.Bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir ve daha sonra öğrenci numaranız ile geçici şifreniz oluşturulur. Büro, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da size verir.İşlemlerden sonra öğrenci "Ön Kayıt" durumunda olur. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Sonra da "Ön Kayıt" durumunda olan öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

Son aşama olarak da ders seçimi yapılır.

Öğrencilik durumunuz Aktif olduktan sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçeceksiniz. 




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:20
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AÖLLiseKayıt
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