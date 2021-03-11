AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak, sınavlar online mi olacak?

Covid-19 salgınından dolayı 1’inci döneminde normal şartlar altında 5 ile 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan AÖL ve AÖO sınavlarının olağanüstü durum neticesinde ertelenme işlemleri gerçekleştirilmişti. AÖL 1’inci dönem sınavları ise 25 Şubat 2021 saat: 09.30 ile 01 Mart 2021 saat: 23.59 arasında yapıldı. Sınavlarını bitirip teslim eden öğrenciler şimdi ise 2’nci dönem sınavlarına girecek. Bu nedenden ötürü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmakta olan en son açıklamaları yakından takip etmekteler. Peki bu kapsamda AÖL’nin 2’nci dönem sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2’nci dönem sınavları nasıl olacak?

Açık Öğretim Okullarının(AÖO) 2020-2021 sezonunda gerçekleştireceği 2’nci dönem sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi sayfasından çevrimiçi yani online bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca çevrimiçi olarak düzenlenen sınavların, AÖO da eğitim almakta olan öğrencilerin Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile sınava girişi yapılacaktır. Bilgi Yönetim sistemine öğrencilerin giriş yapması için gerekli olan özellikler ise öğrenci numarası ile şifresidir. Çevrimiçi sınavlarına erişim sağlanabilmesi için; intenete bağlantısı bulunan telefon, laptop, masaüstü bilgisayar ve tablet gibi araçlar ile girilebilecektir.

Açık Öğretim Lisesi 2’nci dönem sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

2’nci dönem çevrimiçi sınavlarının da 25 Mart 2021 tarihinde başlatılacağı bilinmekte. Çevrimiçi sınavlar ile ilgili detaylı bilgilerin ve öneklenen sınav uygulaması için video ve detaylar önümüzdeki zamanlarda paylaşılacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta kapsamında Açık Öğretim Sınavları ile ilgili olarak, “Açık Öğretim Okulları sınavlarını online bir ortamda yapacağız.” Demişti. Ardından Ziya Selçuk, “1’inci dönem sınavlarının 25 Şubat 2021’de, 2’nci dönem sınavlarının ise 25 Mart tarihinde başlayacak.” demiştir.