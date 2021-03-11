İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti

AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak, sınavlar online mi olacak?

Açık Öğretim Okulları binlerce insana eğitim vermeye devam ediyor. Binlerce öğrencisi bulunan Açık Öğretim Lisesi'nin sınav tarihleri belli oldu. Bunun yanında sınavın nasıl gerçekleştirileceği de öğrenciler ile paylaşıldı. Peki AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak, sınavlar online mi olacak? İşte detaylar...

11 Mart 2021 Perşembe 17:19
AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak, sınavlar online mi olacak?
Takip Et:

Covid-19 salgınından dolayı 1’inci döneminde normal şartlar altında 5 ile 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan AÖL ve AÖO sınavlarının olağanüstü durum neticesinde ertelenme işlemleri gerçekleştirilmişti. AÖL 1’inci dönem sınavları ise 25 Şubat 2021 saat: 09.30 ile 01 Mart 2021 saat: 23.59 arasında yapıldı. Sınavlarını bitirip teslim eden öğrenciler şimdi ise 2’nci dönem sınavlarına girecek. Bu nedenden ötürü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmakta olan en son açıklamaları yakından takip etmekteler. Peki bu kapsamda AÖL’nin 2’nci dönem sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak?

 

Açık Öğretim Lisesi 2’nci dönem sınavları nasıl olacak?

Açık Öğretim Okullarının(AÖO) 2020-2021 sezonunda gerçekleştireceği 2’nci dönem sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi sayfasından çevrimiçi yani online bir şekilde gerçekleştirilecek.

 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca çevrimiçi olarak düzenlenen sınavların, AÖO da eğitim almakta olan öğrencilerin Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile sınava girişi yapılacaktır. Bilgi Yönetim sistemine öğrencilerin giriş yapması için gerekli olan özellikler ise öğrenci numarası ile şifresidir. Çevrimiçi sınavlarına erişim sağlanabilmesi için; intenete bağlantısı bulunan telefon, laptop, masaüstü bilgisayar ve tablet gibi araçlar ile girilebilecektir.

 

Açık Öğretim Lisesi 2’nci dönem sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

2’nci dönem çevrimiçi sınavlarının da 25 Mart 2021 tarihinde başlatılacağı bilinmekte. Çevrimiçi sınavlar ile ilgili detaylı bilgilerin ve öneklenen sınav uygulaması için video ve detaylar önümüzdeki zamanlarda paylaşılacaktır.

 

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta kapsamında Açık Öğretim Sınavları ile ilgili olarak, “Açık Öğretim Okulları sınavlarını online bir ortamda yapacağız.” Demişti. Ardından Ziya Selçuk, “1’inci dönem sınavlarının 25 Şubat 2021’de, 2’nci dönem sınavlarının ise 25 Mart tarihinde başlayacak.” demiştir.



Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AÖLAöoAçık Öğretim LisesiAçık öğretim OkullarıAÖL SınavlarıAÖL 2.dönem Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şartlı eğitim yardımı ile kız çocuklarına 75 erkek çocuklarına 50 TL burs
Şartlı eğitim yardımı ile kız çocuklarına 75 erkek çocuklarına 50 TL burs
2021-TUS ve 2021-STS sınava giriş belgelesi alma
2021-TUS ve 2021-STS sınava giriş belgelesi alma
AÖF sınavları online mı olacak? AÖF 2.Dönem vize ve final tarihleri belli oldu mu?
AÖF sınavları online mı olacak? AÖF 2.Dönem vize ve final tarihleri belli oldu mu?
AÖL sistemde çalışma var hatası nedir? MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?
AÖL sistemde çalışma var hatası nedir? MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?
Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları
Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak, sınavlar online mi olacak?
Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba
2021 Arnavutluk asgari ücret ne kadar?
Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Hoca yok mu?
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?
Block Adası’nın Gizemi film konusu ve oyuncuları
Akrep Fikret öldü mü? Bekir Aksoy Akrep dizisinden ayrılıyor mu?
Kanada asgari ücret ne kadar? 2021 Kanada yaşam şartları nasıl?
İŞKUR 11 Mart 2021 Perşembe tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Mucize Doktor Demir'in babası kimdir? Gerçek adı nedir? Kemal Başar diziden ayrılacak mı?
ÖSYM GİS Giriş 2020: ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi Girişi
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Aras Bulut İynemli 7. Hücredeki Mucize Filmi Kadrosunda! Aras Bulut İynemli Sinema Filmi Konusu ve Vizyon Tarihi
Arif Verimli hangi kanala geçti? Arif Verimli hangi programda yer alacak? Didem Arslan'ın programında mı olacak?
Masum 355. Bölüm bölüm fragmanı ve 12 Mart 2021 Cuma özeti Kanal 7
Bugün hangi maçlar var 11 Mart 2021 maç programı
Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek anlamı nedir?
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.