AÖL 2020 Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lise 1. dönem sınavlarına girecek öğrenciler sınav takvimine ilişkin araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda yüz yüze eğitimi durdurma kararı üzerine AÖL sınavlarının da erteleneceği tartışmaları başladı.

AÖL sınavları ertelendi mi?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri değişecek mi?

AÖL sınavlarının erteleneceğine dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması öngörülen sınavların ertelenebileceği öne sürülüyor.

MEB’in yayınladığı takvime göre AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Sınavın ertelenmesi ya da tarihin değişmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖL resmi web sayfasından yapılan açıklamalarda sınavın 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacağı hatırlatıldı.