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AÖL 2020 Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2020 1. dönem sınavları ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte AÖL 1. dönem takvimi.

27 Kasım 2020 Cuma 00:30
AÖL 2020 Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
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Açık Öğretim Lise 1. dönem sınavlarına girecek öğrenciler sınav takvimine ilişkin araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda yüz yüze eğitimi durdurma kararı üzerine AÖL sınavlarının da erteleneceği tartışmaları başladı.

AÖL sınavları ertelendi mi?


AÖL sınavlarının erteleneceğine dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması öngörülen sınavların ertelenebileceği öne sürülüyor.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri değişecek mi?

MEB’in yayınladığı takvime göre AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Sınavın ertelenmesi ya da tarihin değişmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖL resmi web sayfasından yapılan açıklamalarda sınavın 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacağı hatırlatıldı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:30
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Anahtar Kelimeler:
AÖLAÖL Sınav Takvimi
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