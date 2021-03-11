AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları online mi olacak?

AÖL, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına ilişkin açıklama bekleniyordu. İlk dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ikinci dönem sınavları hakkında araştırma yapmaya başladı.

AÖL 2. Dönem sınav tarihleri belirlendi.

İkinci dönem sınavlarının online olarak yapılıp yapılmayacağı gündemin en merak edilen konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Liseyi açıktan okuyan AÖL öğrencilerine ilişkin sınavların ilk dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de online olarak yapılacağı duyurdu. 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan ilk dönem sınavlarının ardından ikinci dönem sınavlarının da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Liseyi açıktan okuyan binlerce lise öğrencisi ikinci dönem sınav tarihlerine ilişkin beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınavlarının 25 Mart tarihinde başlayacağını sosyal medya hesabından yayınladığı bir duyuruyla bildirdi. Öte yandan sınavlar ilk dönemdeki gibi online olarak yapılacak.