AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları online mi olacak?

AÖL, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına ilişkin açıklama bekleniyordu. İlk dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ikinci dönem sınavları hakkında araştırma yapmaya başladı.
AÖL 2. Dönem sınav tarihleri belirlendi.
Liseyi açıktan okuyan binlerce lise öğrencisi ikinci dönem sınav tarihlerine ilişkin beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınavlarının 25 Mart tarihinde başlayacağını sosyal medya hesabından yayınladığı bir duyuruyla bildirdi. Öte yandan sınavlar ilk dönemdeki gibi online olarak yapılacak.
Son Güncelleme: 11.03.2021 18:03