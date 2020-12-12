AÖL 1.Dönem sınavı ne zama ertelendi, sınav ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi kapsamında eğitim almakta olan öğrencilerin girecekleri sınavlar her sene belirlenen takvim ile birlikte duyurulmaktadır. Ancak ülkemizde son dönemde etkisini göstermiş olan Covid-19 salgını nedeniyle eğitimde ve dolayısıyla sınav takvimlerinde ertelemeler yapılması gerekmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında faaliyetlerini devam ettiren AÖL’ün takviminde de birçok önemli değişiklik yapılmıştır.

2020-2021 AÖL Sınav Takvimi’ne bakıldığında 1. Gün sınavlarının 5 Aralık 2020’de ve 2. Gün sınavlarının da 6 Aralık 2020’de gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Aynı zamanda giriş belgelerinin de 2 Aralık tarihinde çıkarılması bekleniyordu. Fakat 30 Kasım’da gerçekleştirilen Covid-19 tedbirlerine ilişkin toplantı neticesinde sınavın ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmişti.

Ertelenen AÖL Sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Sınavlarla ilgili herhangi bir açıklama yapıldığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kısımda daha önceden yayımlanan AÖL sınav takvimi kapsamında belirtilen sınavlar ve tarihleri yer alıyor.