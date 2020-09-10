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AÖF yaz okulu sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavları geçtiğimiz günlerde son buldu. AÖF yaz okulu sınavlarına giren öğrencilerin sınav sonuçları için bekleyişi sürüyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:48
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi'nin yaz okulu sınavları 9 Eylül Çarşamba günü  erişime kapatıldı. Yaz okulu sınavları 5 – 9 Eylül tarihleri arasında intenet üzerinden yapılmıştı. Sınavlara giren öğrenciler sonuçlar için bekleyişe geçti. AÖF öğrencilerinin kayıt yenilemeleri 5 ile 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında intenet üzerinden yapılacak.

AÖF Yaz Okulu Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?


Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için henüz bir duyuru yayımlamadı. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler yaz okulu sınav sonuçlarına https://giris.anadolu.edu.tr/login?login_challenge=0f2a2e903eb442b79e25694f335564d8 adresi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenilemeleri 5 – 15 Ekim 2020 tarihleri itibariyle erişime açılacak. Adaylar kayıt yenileme için ilk olarak kayıt yenileme bedelini ödemelidir. Ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıt yenileme hakları olmayacaktır.

Ayrıca bahar dönemi için kayıt yenileme yapacak öğrenciler için AÖF ders seçimine dahil olamayacak. Adaylar 45 AKTS puanının üstüne çıkmayacak şekilde ders seçimi yapabilecek.



Son Güncelleme: 10.09.2020 19:48
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Anahtar Kelimeler:
AÖFYaz Okulu
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