AÖF yaz okulu kayıtları başvurusu için son tarih bilgisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulunun kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Kayıtların 5 Temmuz Pazartesi itibariyle başlayacağı açıklandı. Kayıtların 9 Temmuz Cuma gününe kadar süreceği öğrenildi. Okula kayıt yapmak isteyen öğrencilerin kayıt için gereken ücretleri yatırması gerekiyor.

AÖF yaz okulunda olacak her ders için 225 TL, ek dersler için ise 25 TL ödeme yapılması şart olarak konuldu. Kayıt yaptıracak öğrenciler maksimum 5 ders alabilecek. Ders seçimi için ise aof.anadolu.edu.tr adresi kullanılabilecek.

Kayıt ücretleri Ziraat Bankası’nın ATM, intenet ve mobil bankacılık şubeleri üzerinden yatırılacak. Kayıtlar için son tarih olan 9 Temmuz 2021’e kadar kayıtlarını yapmayan öğrenciler AÖF yaz okuluna katılamayacak.