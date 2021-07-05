AÖF yaz okulu kayıtları başvurusu için son tarih bilgisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulunun kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Kayıtların 5 Temmuz Pazartesi itibariyle başlayacağı açıklandı. Kayıtların 9 Temmuz Cuma gününe kadar süreceği öğrenildi. Okula kayıt yapmak isteyen öğrencilerin kayıt için gereken ücretleri yatırması gerekiyor.
Kayıt ücretleri Ziraat Bankası’nın ATM, intenet ve mobil bankacılık şubeleri üzerinden yatırılacak. Kayıtlar için son tarih olan 9 Temmuz 2021’e kadar kayıtlarını yapmayan öğrenciler AÖF yaz okuluna katılamayacak.
Son Güncelleme: 05.07.2021 14:22