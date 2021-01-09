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Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021

Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? haberimize göz atarak Ocak 9 Cumartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 01:19
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
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Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim almakta olan binlerce öğrenci yaz döneminde uygulanması kararı alınan Yaz Okulu hakkında araştırmalarına devam ediyorlar. Yaz okulunda eğitim görecek olan öğrenciler kayıtların nasıl yapıldığını ve ücretlerin nasıl ödendiğini araştırıyorlar.

AÖF Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

AÖF 2020 Yaz Okulu kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle derslerin seçilmesi ve kayıt ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Kaydını yapacak olan öğrenciler yaz okulu kapsamında en çok 5 ders seçebilmektedirler. Bu derslerin seçimi aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

  • aof.anadolu.edu.tr

Ders seçimleri kayıt ödemelerinden önce yapılmalıdır. Ödemeler yapıldıktan sonra ders kaydı gerçekleştirilememektedir. Ders seçimlerinin yapılması sonrasında AÖF 2020 Yaz Okulu için belirtilen tarihlerde ödemelerin gerçekleştirilmesi lazımdır. Yaz okulu için son kayıt tarihi 20 - 28 Temmuz tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Ancak yine de kayıt ve ödeme işleminin son güne bırakılmaması gerekmektedir. Zira son güne bırakılan ödemelerde provizyon işlemlerinin geçilmesi gibi durumlar olduğunda zaman aşımına uğranabilmektedir.

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında alınan belgenin üzerinden 2019 – 2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığına bakılmalıdır. Seçilen derslere göre kayıt ücretinin doğru yatırılmaması halinde yaz okulu kayıtları gerçekleştirilememektedir.

AÖF Yaz Okulu Kayıt Ücretleri

Aşağıdaki kısımda AÖF 2020 Yaz Okulu için kayıt ücretleri sıralanmıştır. Ücretler ders sayısına göre değişmektedir.

  • Yaz Okulunda 1 Ders Alan Öğrenci Toplam; 160TL
  • Yaz Okulunda 2 Ders Alan Öğrenci Toplam; 175TL
  • Yaz Okulunda 3 Ders Alan Öğrenci Toplam; 190TL
  • Yaz Okulunda 4 Ders Alan Öğrenci Toplam; 205TL
  • Yaz Okulunda 5 Ders Alan Öğrenci Toplam; 220TL

Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman?

Elde edilen bilgilere göre yaz okulu kapsamında yapılacak olan sınavların Eylül ayının 5'inde gerçekleştirileceği, koşulların el vermesi halinde yüzyüze, vermemesi halinde ise online olarak uygulanacağı ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 01:19
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