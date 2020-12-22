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AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan sınavların sonuçları öğrenciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Öğrenciler, AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını araştrıyor.

22 Aralık 2020 Salı 18:06
AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi’nde sınavlara giren pek çok öğrenci AÖF sınav sonuçlarını merak ediyor. Güz döneminin son bulduğu sınavlar için AÖF öğrencileri sınav sonuçları açıklandı mı sorusunu araştırmaya devam ediyor.

12, 13, 14, 19, 20, 21 Aralık tarihlerine Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınavlarının yapılması ile güz dönemi son buldu. Sınavlara giren binlerce öğrenci ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde AÖF intenet sitesi üzerinden resmi duyuru yapılması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF tarafından yapılan açıklamada güz dönemi final sınavları için sürecin devam ettiği belirtilirken AÖF sınav takviminin 3, 5 ve 7. Yarıyıl derslerinin sınavlarının 21 Aralık Pazartesi tarihinde son bulacağı açıklandı.

AÖF sınav sonucu açıklamaları

24 Haziran – 8 Temmuz 2020 tarihinde yapılan ara dönem sınavlarının sonuçları 9 Temmuz tarihinde öğrencilere duyurulurken sınav sonucunda hata olduğunu düşünen öğrencilerin 3 gün içerisinde kuruma başvuru yapabilecekleri açıklandı.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 18:06
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