AÖf sınavlarında kopya çeken yüzlerce öğrenci yakayı ele verdi! Sınavlar geçersiz sayıldı

Dünya çapında devam eden korona virüs salgın hastalığı sebebiyle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarıda tıpkı ara sınavlarda olduğu gibi çevrimiçi ortamda uzaktan olarak yapılmaya başlandı.

893 ÖĞRENCİNİN SINAVI İPTAL EDİLDİ

YÖK UYARMIŞTI

Sözcü gazetesi'nin haberine göre;İlk grup sınavlarını 11-12-13 Aralık tarihinde gerçekleştirenfakültesi dönem sonu sınavlarında yapılan incelemelerde 892 öğrencinin zoom ve telegram platformlarını kullanarak kopya çektiği tespit edildi. Uzaktan yapılan sınavlarda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edildi.

Diğer yandan YÖK geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Üniversitelerin pandemi sebebiyle uzaktan çevrimiçi olarak gerçekletirdikleri sınavlarda kopya oranlarının arttığını ve bunun önüne geçilmebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını üniversitelerden istemişti.

Sözcü