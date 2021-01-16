AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihlerini açıkladı. Daha önce pandemi nedeniyle AÖF sınav tarihleri ertelenmişti. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF sınav tarihleri;

1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları

16 Ocak 2021 Cumartesi

17 Ocak 2021 Pazar

18 Ocak 2021 Pazartesi

3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları

23 Ocak 2021 Cumartesi

24 Ocak 2021 Pazar

25 Ocak 2021 Pazartesi

Sınav tarihlerinin yanı sıra AÖF sınavlarının online olarak yapılacağı duyuruldu. AÖF online sınav ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://esinav.anadolu.edu.tr/