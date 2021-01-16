AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihlerini açıkladı. Daha önce pandemi nedeniyle AÖF sınav tarihleri ertelenmişti. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF sınav tarihleri;
1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları
16 Ocak 2021 Cumartesi
17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi
3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi
Sınav tarihlerinin yanı sıra AÖF sınavlarının online olarak yapılacağı duyuruldu. AÖF online sınav ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 16.01.2021 15:43