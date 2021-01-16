İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu

AÖF sınav tarihleri açıklandı. Pandemi nedeniyle ertelenen AÖF sınav tarihleri ve öğrenci ekranı merak ediliyordu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:43
AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu
Takip Et:

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihlerini açıkladı. Daha önce pandemi nedeniyle AÖF sınav tarihleri ertelenmişti. Öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF sınav tarihleri;

1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları

16 Ocak 2021 Cumartesi

17 Ocak 2021 Pazar

18 Ocak 2021 Pazartesi

3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları

23 Ocak 2021 Cumartesi

24 Ocak 2021 Pazar

25 Ocak 2021 Pazartesi

Sınav tarihlerinin yanı sıra AÖF sınavlarının online olarak yapılacağı duyuruldu. AÖF online sınav ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://esinav.anadolu.edu.tr/



Son Güncelleme: 16.01.2021 15:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AÖFSınavTarih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
MEB duyurdu! AÖL sınavları uzaktan yapılacak
MEB duyurdu! AÖL sınavları uzaktan yapılacak
ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi
ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi
2021 ALES ne zaman yapılacak ?
2021 ALES ne zaman yapılacak ?
KPSS'den 100 tam puan aldı hizmetli olarak atandı!
KPSS'den 100 tam puan aldı hizmetli olarak atandı!

Popüler Haberler

Çocukluk Çocukluk neden final kararı aldı? Çocukluk final nedeni ve tarihi
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
TV8 Masterchef Junior başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Manisa askere kaç gönderiyor? 2021 Manisa merkez ve ilçeleri celp dönemleri
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Kilis askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Karabük askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Yalova askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
İyi Aile Babası dizisinde oyuncuların giydiği kıyafetler ilgi topluyor!
Devlet destekli hibe kredisi nedir? Hibe kredilerinin kapsamı ve başvuru şartları
Yeni Toyota Yaris Türkiye fiyat listesi ve özellikleri
Kredi borcu olan kişileri sevindirecek haber! Bankalar borç kapatma kredisi kampanyaları düzenliyor
Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi duyuruldu
E-devlet üzerinden HES kodu alma 2021
Limited şirketlerin kredi kullanım şartları ve devletin şirketlere verdiği destekler
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Siirt askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Vakıfbank EFT ve Havale işlem ücreti 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.