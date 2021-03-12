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AÖF sınavları online olarak mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu

AÖF 2021 Bahar dönemi sınav takvimi yayımlandı. Pandemi nedeniyle online şekilde düzenlenecek olan sınavların tarihleri belli oldu.

12 Mart 2021 Cuma 22:09
AÖF sınavları online olarak mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu
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Koronavirüs salgını dolayısıyla online olarak gerçekleşen AÖF sınavlarının tarihleri açıklandı. AÖF 2021 Bahar dönemi için yapılacak olan ara dönem ve dönem sonu sınav takvimini yayımladı.

AÖF sınav takvimi

2. ve 6. Yarıyıl dersleri 10-11-12 Nisan 2021 tarihinde, 4. ve 8. Yarıyıl dersleri ise 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Pandemi sebebiyle sınavlar online şekilde düzenlenecek.

Sınıf ve ders geçme sistemi 

AÖF öğrencilerinin ders ataması  bir yarıyılda 30 krediyi aşmayacak şekilde fakülte tarafından yapılmaktadır. Öğrenciler fakültenin atadığı dersleri azaltabilir veya toplamda 45 krediyi aşmamak şartıyla üst yarıyıldan ders seçilebilmektedir. (ilk sene hariç)

Lisans döneminde 1. yarıyılın tüm derslerinden başarı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan,

2. yarıyılın tüm derslerinden başarı göstermeyen öğrenciler ise 6. ve 8. yarıyıllardan ders alamaz.

3. yarıyıldaki tüm derslerden başarılı olamayanlar 7. yarıyıldan,

4. yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayanlar ise 8. yarıyıldan ders alamaz.



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
AÖFOnline SınavSınav Takvimi
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