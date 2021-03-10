AÖF sınavları online mı olacak? AÖF 2.Dönem vize ve final tarihleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim alan öğrenciler için yaklaşan sınav tarihleri merakla bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre bahar dönemi vize sınavları nisan ayında gerçekleşecek.

Sınavlar çevrim içi mi yapılacak?

AÖF sınavlarına ilişkin yapılan son dakika açıklamasında, ‘Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara Sınavlar Çevrim içi (online) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Final Sınavlarına ilişkin kararlar ise henüz alınmadı.

AÖF Sınav Tarihleri

Bahar döneminde yapılacak olan ara sınav 10-11 Nisan’da düzenlenecek. Dönem sonu sınavı ise mayıs’ta yapılacak ve 29-30 Mayısıs tarihleri arasında uygulanacak. Ara sınav için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi vize sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

Bahar Dönemi Ara/Vize Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu/Final Sınavı 29 - 30 Mayısıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021