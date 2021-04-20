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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavlarını gerçekleştirmesinin ardından öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları detaylı bilgi haberimizde

20 Nisan 2021 Salı 22:41
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları
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Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler bahar yarıyıl vize sınavlarını tamamladı. Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını merak ederken AÖF’ten hala bir açıklama yok.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılan AÖF sınavları sistem üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleşti. Virüs ülkemizde görülmesinin ardından bütün AÖF sınavları uzaktan yapılmaya devam ediyor. Geçen dönemde sınav sonuçları sınav bitiminden 1 hafta sonra açıklanmıştı. Şimdi de yakın tarihte açıklanması bekleniyor.

AÖF başarı notu nedir? AÖF nasıl hesaplanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…" denilmektedir.

AÖF harf notları nedir?

Açıköğretim Fakültesi’nde AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC olarak notlandırma yapılmaktadır.

 CD, DC veya DD notlarını alan öğrenciler başarılı not ortalaması 2,00 üzerindeyse harf notlarıdır.  Fakat dersleri tekrardan seçemez. Eğer öğrencinin ortalaması 2,00 altıdaysa öğrenci 2,00 altına düştüğü dönemden itibaren notları tekrardan seçebilir.

FF ise başarısız demektir. Eğer öğrenci FF alırsa dersleri tekrar seçebilir.

Önek olarak; Uyarı olan bir öğrenci daha önceki dönemlerde DD DC alıyorsa harf notuna ise FF düşerse, öğrenci koşullu geçmektedir.  Harf notuna sahip öğrenci ise 3 dersi istediği şekilde alabilir. FF notuna sahip ise dersleri istediği zaman alabilir. Önemli olan nokta ise öğrenciler mezun olabilmesi için gerekli koşulları yerine getirmesi gerekir. Genel not ortalaması 2,00 üzerindeyse öğrenci koşullu geçer ve derslerden de başarılı olur.

AÖF akademik durum nedir?

Açıköğretim sisteminde öğrenciler genel not ortalamasına göre akademik durumu belirlenir.

Akademik Durumlar ise;

1. Başarılı

2. Uyarı

3. Mezun

Başarılı olarak görünmesi öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olduğudur.

 Uyarı görülmesi ise dönem sonunda 2.00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrenci ise ‘akademik yetersizlik uyarısı’ yapılır.

Mezun olarak görünmesi ise diploma için gerekli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

AÖF geçme not nedir?

AÖF’te geçme notu; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki belge kullanılır. ÖSYM tarzı yapılan sınavlarda dersin olduğu kısma kodlama yapılır. Eğer başka sütuna kodlanırsa sınavınız geçersiz sayılır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Bir dönem için her derse bir ara verilir ve dönem sonu sınavı düzenlenir.

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:41
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AÖFOrtalamaAçıköğretim FakültesiSınavSonuç
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