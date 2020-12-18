AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi

Covid-19 sebebiyle Türkiye’de eğitim hayatına online bir şekilde devam edip uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim sürdürülmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi de Açık Öğretim Fakültesi de sınavlarını 12-13-14 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen online sınavda ise yüzlerce öğrencinin kopya çektiği tespit edildi.
AÖF online sınavda kopya çekenler tespit edildi
Sınav da kopya çeken öğrencilerin kim olduğu hemen öğrenilmeyecek. Kopya çeken kişilerin tespit edilmesi sınav sonuçlarının duyurulacağı zaman sınavların kopya nedeniyle geçersiz olduklarını göreceklerdir.
Son Güncelleme: 18.12.2020 16:23