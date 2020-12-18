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AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi

AÖF, Anadolu Üniversitesi’nin online olarak gerçekleştirilen sınavlarda kopya çektikleri tespit edilen bine yakın öğrencilerin sınavlarının geçersiz olacağı duyuruldu. Online olarak gerçekleştirilen sınavlarda 892 öğrencinin sınavları iptal oldu.

18 Aralık 2020 Cuma 16:23
AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi
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Covid-19 sebebiyle Türkiye’de eğitim hayatına online bir şekilde devam edip uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim sürdürülmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi de Açık Öğretim Fakültesi de sınavlarını 12-13-14 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen online sınavda ise yüzlerce öğrencinin kopya çektiği tespit edildi.

AÖF online sınavda kopya çekenler tespit edildi

İçinde bulunduğumuz dönem sebebi ile sınavlar online olarak gerçekleştiriliyor. Online olarak gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları geçtiğimiz hafta sonu oldu. Yapılan bu sınavda bine yakın öğrencinin farklı platformlar kullanarak sınav kurallarını ihlal edip, kopya çektiler. Kopya çeken öğrencilerin sayısı 892 olarak belirlendi. AÖF, girmiş oldukları sınavların geçersiz sayılıp iptal olacağı ve değerlendirmelerin hala sürdüğünü duyurdu.

Sınav da kopya çeken öğrencilerin kim olduğu hemen öğrenilmeyecek. Kopya çeken kişilerin tespit edilmesi sınav sonuçlarının duyurulacağı zaman sınavların kopya nedeniyle geçersiz olduklarını göreceklerdir. 



Son Güncelleme: 18.12.2020 16:23
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Online SınavAÖFAnadolu üniversitesiKopya Tespit
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