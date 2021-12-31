AÖF öğrenci okul numarası öğrenme ve sorgulama

Açık Öğretim Fakültesi öğrenci numarası öğrenmeden, açık öğretim lise öğrenci numarasına kadar birçok detaya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Fakültesi öğrenci numarası öğrenme

AÖF öğrenci numarasının öğrenilmesi için ekstradan bir işlem yapmak gerekmiyor. Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra sisteme giriş yaparak kişisel bilgilerinizin bulunduğu menüye girerek öğrenci numaranızı sorgulayabilirsiniz. Bilgilerinizin bulunduğu menüde öğrenci numaranız da bulunuyor. T.C kimlik numaranızı kullanıp, sisteme kolay bir şekilde girerek rahatlıkla öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

Açık Öğretim lise öğrenci numarası sorgulama

Açık Öğretim Lisesi okul numarası sorgulama ile öğrenme adımları ile ilgili tüm işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bulunan e-Devlet sisteminden yararlanarak Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olan herkes okul numarası, notları gibi bütün işlemleri rahat bir şekilde yapabiliyor. AÖL öğrenci numaranızı öğrenmek için;

T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle beraber e-Devlet sistemine girin

“Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama” menüsünden açılacak ekranda lise kayıt bilgilerinizle ilgili merak ettiğiniz her şeyi görüntüleyebilirsiniz.

e-Devlet’ten okul numarası öğrenme ve sorgulanması

e-Devlet’e mobil uygulaması ya da web adresi ile erişerek girişinizi yapabilir ve öğrenci okul numaranızı görüntüleyebilirsiniz. e-Devlet’ten okul numarası öğrenmek için yapmanız gerekenler şunlardır;

T.C kimlik numaranız ve şifre bilgilerinizle sisteme girin

Ardından sorgulama kısmına okul numarası öğrenme yazarak arayın

Ekrana gelen bilgilerden lise, üniversite veya ortaokul hangi kademede eğitim alıyor iseniz seçip öğrenci numaranıza ulaşabilirsiniz. Sonrasında işleminiz tamamlanmış oluyor.

e-Devlet sisteminden okul numaranızı öğrenebileceğiniz gibi öğrenci veya öğrenim belgenize de ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede aynı sistem üstünden bütün eğitim bilgilerinize erişim sağlayabileceksiniz.

Anadolu Üniversitesi öğrenci numarası öğrenme

Anadolu Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış olanlar öğrenci giriş sayfası üzerinden e-Devlet giriş veya üniversitenin tanımladığı şifre ve e-posta / T.C kimlik numaralarının sayesinde giriş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sistemde aktif öğrenci olarak bulunan öğrenciler Anadolu Üniversitesi öğrenci numarası öğrenme işlemlerini, öğrenci bilgilerinin bulunduğu menüden yapabiliyorlar.

e-Okul öğrenci numarası sorgulama işlemi

EBA okul no sorgulaması

MEB Bilişim Sistemleri sayesinde okul numaranızı öğrenebiliyorsunuz. e-Okul numarası öğrenme sistemiyle artık okul numarası, devamsızlık ve sınav sonuçları çok rahat öğreniliyor. E-Okul numarasını öğrenmek için e-Devlet bilgilerinizle sisteme girerek sorgulama alanında bulunan öğrenci bilgi sistemine tıklayın. Ekrana gelen sayfada e-Okul numaranız yazacaktır. Okul numarası olmadan e-Okul girişleri için e-Devlet’i kullanmak da mümkün. E-Okul kullanıcı ismi ile şifresinin yerine e-Devlet üstünden T.C kimlik numarası ve şifrenizle sisteme girebilirsiniz.

Pandemi sürecinde yaşanmakta olan olumsuzluklar ile sıkıntılardan dolayı eğitimde aksaklıklar yaşanmaması amacı ile Eğitim Bilişim Ağı sisteminin üstünden öğrenciler için canlı ders yayınları, soru ile test çözümleri gibi hizmetler başlatılmıştır. EBA sistemine gerek öğrenciler gerek ise veliler giriş yapabiliyor. EBA üstünden alınmakta olan şifre ile T.C kimlik numarasıyla anında giriş yaparak derslere katılmak çok kolay. Aynı zamanda EBA aracılığı ile öğrenci numarası öğrenme ile sorgulama gibi işlemlerinizi de rahatlıkla halledebilirsiniz.

Eski okul numarası öğrenme işlemleri nasıl yapılıyor?

Eski okul numarasını öğrenmek isteyen kişilerin e-Devlet’e giriş yapması gerekiyor. Giriş işleminin tamamlanması sonrasında arama butonuna okul no yazıp bütün okul bilgileriniz ile şifrelerinizi görüntüleyebilir eski okul numaranızı öğrenebilir ve giriş yapabilirsiniz.

Üniversite öğrenci no öğrenme işlemi

Üniversite öğrenci numarasını öğrenmek isteyenler, eğitim gördüğü üniversitenin resmi intenet sayfası üzerinden öğrenci girişi yapıp, bilgiler bölümünden öğrenci numarasını görüntüleyebilir. Aynı zamanda e-Devlet’ten de ulaşarak, öğrenci numarasını öğrenmek ve sorgulamak mümkündür. T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlayarak hizmetler bölümünden öğrenci bilgi sistemine tıklayıp sorgulama işlemleri başlatılabiliyor. Ardından kendinize ait öğrenci numaranızı görebilirsiniz.

Açık Öğretim Fakültesi ne?

AÖF 1982’de kurulup uzaktan eğitim sistemiyle Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilerine verilen bir fakültedir. Açık Öğretim Fakültesi’nin sağlamış olduğu kolaylık ile öğrenciler adını her şehirde Anadolu Üniversitesi’nce belirlenen üniversitelerde çeşitli dersler veriliyor.

Okul numarası ne oluyor?

Ülkemizde eğitim gören tüm öğrencilerin kendilerine ait eğitim numarası bulunuyor ve bu numara eğitim hayatları süresince onlarca kullanılıyor. Bu eğitim bilgileri öğrenciye şahsi oluyor. Böylelikle öğrenci okul hayatıyla alakalı bütün gelişmelerden, not ve devamsızlık gibi bilgilere kadar her şeyi görebiliyor.

AÖF kayıtları nasıl yapılıyor?

Kayıt işlemleri için öncelikle üniversitenin resmi sayfasına giriş yaparak, Kayıt Otomasyonu bağlantısını seçerek “2. Üniversite” kısmından intenet başvurularını gerçekleştirebilirler. Ardından kayıt için gereken belgeler hazırlanarak, banka ödemeleri yapılmalı ve sonrasında Açık Öğretim Fakültesi’ne ait bürolardan kayıt işlemleri tamamlanmalı.

AÖF öğrenci girişleri

Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler resmi intenet sayfası üzerinden e-Posta ya da T.C kimlik no ve şifrelerini kullanarak kişisel profillerine girebilirler. Şifresini unutmuş olanlar kayıt işlemlerini yaptırdıkları büroya giderek yeni şifre talebinde bulunup şifrelerini yenileyebiliyorlar.