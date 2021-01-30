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AÖF Mezuniyet nasıl sorgulanır? AÖF 2021 mezun oldum mu?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri final sınavlarının bitmesi ile mezun olup olmadıklarını merak edip AÖF 2021 mezuniyet sorgulama işleminin nasıl yapacağını araştırmaktadırlar. AÖF mezuniyet sorgulama? AÖF’den mezun olduğumu nereden öğrenilirim? AÖF mezuniyet sorgu ekranı? Şeklinde aramalar yapıyorsanız sizde detaylar yazımızda…

30 Ocak 2021 Cumartesi 23:45
AÖF Mezuniyet nasıl sorgulanır? AÖF 2021 mezun oldum mu?
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AÖF öğrenicileri dersleri ve final sınavlarının bitmesi ile mezuniyet sorgulama işlemlerini araştırmaya başladı. AÖF’nin intenet adresinden mezuniyet sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle AÖF öğrenci bilgi sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme girdikten sonra,  programda yer alan derslerinizin başarılı olması ve FF, DZ, ya da YZ notlarının sisteminizde olmaması gerekiyor. Öğrencilerin 120 kredileri sağlaması ve genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır. 

AÖF diploması nasıl alırım?

AÖF’den mezun olanların diplomaları sınavların açıklanmasından 20 gün sonra hazırlanıyor. Mezun öğrencilere verilecek şekilde bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilir. AÖF’de okuyup staj sorumluluğu olanların stajları tamamlandıktan sonra belgeleyip diplomalarını alabilirler.

AÖF mezunları bağlı bulundukları AÖF bürolarından özel kimlik ve öğrenci kartları ile kendileri veya yasal vekillerinin başvurmasıyla imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Herhangi bir kişiye öğrenci diploması verilmemektedir. Diplomalar öğrencilere gönderilmez aynı zamanda. Öğrencilerin katkı payı borcu olması durumunda diplomaları fakülte tarafından verilmemekte. 

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 23:45
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AÖFFakülteSınavMezuniyetDiploma
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