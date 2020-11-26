AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi online sınav öncesi kopya uyarısı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz vize sınavlarını online şekilde yapılacağını açıklamıştı. İntenet üzerinden gerçekleştirilen sınavların hangi tarihte gerçekleşeceği ise merak ediliyor. Açık öğretim fakültesinin sınavları hakkında üniversite duyuru yaptı.

Online sınavlara ilişkin ise YÖK kopya açıklamasında bulundu. Başkanlık bünyesine çok sayıda kopya bildirimi geldiğini açıklayan YÖK, üniversitelere online sınavlarda kopya çekilmemesi için tüm önlemleri almaları gerektiği uyarısında bulundu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Güz Vize Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

AÖF güz dönemi vize sınavları yayınlanan akademik takvime göre 12 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Final sınavları ise 16 ve 17 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

AÖF Geçme Notu Nedir?

Sınavlarda geçme notu 33’tür. 33 alan kişiler DD ile koşullu geçebilmektedir. 50 ile ise CC ile geçilmektedir.