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AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruldu

25 Aralık 2020 Cuma 21:28
AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları açıklandı
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Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle milyonlarca öğrencinin geçtiğimiz günlerde çevrim içi olarak katıldığı ara dönem sınav sonuçları kurumun resmi intenet sitesi üzerinden duyuruldu.
Üniversite tarafından çevrim içi olarak yapılan sınavlara giren öğrenciler sistem üzerinden kendi kimlik no ve şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilirler..

Öte yandan 3, 5 ve 7. Yarıyıl derslerinin sınavları bilindiği üzere 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sınavlara ve sorulara itiraz süresi ise 24 Aralık 2020 tarihinde bitecek. 

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları bu akşam itibari ile erişime açıldı. Sınav sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler linki kullanarak sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

AÖF Sınav Sonuçları İçin TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:28
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Anahtar Kelimeler:
AÖFSonuçlar
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