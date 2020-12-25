AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları açıklandı

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle milyonlarca öğrencinin geçtiğimiz günlerde çevrim içi olarak katıldığı ara dönem sınav sonuçları kurumun resmi intenet sitesi üzerinden duyuruldu.

Üniversite tarafından çevrim içi olarak yapılan sınavlara giren öğrenciler sistem üzerinden kendi kimlik no ve şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilirler..

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Öte yandan 3, 5 ve 7. Yarıyıl derslerinin sınavları bilindiği üzere 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sınavlara ve sorulara itiraz süresi ise 24 Aralık 2020 tarihinde bitecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları bu akşam itibari ile erişime açıldı. Sınav sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler linki kullanarak sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

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