AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Aöf online final sınav tarihleri belli oldu mu?

Okul yönetimi tarafından ilan edilen duyuruda sınav tarihleri ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada final sınavları öğrencilerin sağlığı için pandemi nedeni ile online(çevrimiçi) ortamdan olacağını belirterek Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri gibi diğer fakültelerinde sınav tarihi 16 Ocak 2021 olarak belirlendi. Bütün sınavların 25 Ocak 2021 Pazartesi günü son bulacağını duyurdu.

Rektörlükten gelen açıklamada ise: "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır." dedi.

Soru ve talepleri için https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ sitesinden iletilerin bildirileceğini söyledi.