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AÖF CD, DC, DD harf notları anlamları nedir, geçer mi? Açık Öğretim puan ve harf notları anlamları

AÖF sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından Açık Öğretim puan ve harf notları anlamları merak konusu oldu. Öğrenciler AÖF CD, DC, DD harf notları anlamları nedir, geçer mi sorularını araştırmaya başladı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:28
AÖF CD, DC, DD harf notları anlamları nedir, geçer mi? Açık Öğretim puan ve harf notları anlamları
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Açık öğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı. Notları açıklanan öğrenciler hangi notların ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi üniversite not sisteminde AA, AB, BB, BC, CB, CC gibi harf notları bulunuyor. Bu notlar öğrencinin geçer not aldığını ifade eder. Öte yandan FF harfleri ise öğrencinin dersten kaldığını ifade eder.

Bu notların yanı sıra CD, DC ve DD gibi ara notlar vardır. Bu notlar öğrencinin genel ortalamasına bakıldığında değer kazanır. Öğrencinin genel ortalaması 2.00’ın üzerindeyse CD, DC ve DD gibi alınan notlar geçer not sayılır.



Son Güncelleme: 30.01.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
AÖFHarf NotuPuanFFDc
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