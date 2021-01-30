AÖF CD, DC, DD harf notları anlamları nedir, geçer mi? Açık Öğretim puan ve harf notları anlamları

Açık öğretimsınav sonuçları açıklandı. Notları açıklanan öğrenciler hangi notların ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi üniversite not sisteminde AA, AB, BB, BC, CB, CC gibi harf notları bulunuyor. Bu notlar öğrencinin geçer not aldığını ifade eder. Öte yandanharfleri ise öğrencinin dersten kaldığını ifade eder.

Bu notların yanı sıra CD, DC ve DD gibi ara notlar vardır. Bu notlar öğrencinin genel ortalamasına bakıldığında değer kazanır. Öğrencinin genel ortalaması 2.00’ın üzerindeyse CD, DC ve DD gibi alınan notlar geçer not sayılır.