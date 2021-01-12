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AÖF bireysel kopya nedir, cezası ne? AÖF bireysel kopya cezası itirazı nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi sınav sonucu bireysel kopya yazıyor diyerek ne ne demek istiyor? İşte Açık Öğretim Fakültesi kopya cezası durumunda ne yapıyorlar nasıl itiraz edilir? işte detaylar...

12 Ocak 2021 Salı 23:40
AÖF bireysel kopya nedir, cezası ne? AÖF bireysel kopya cezası itirazı nasıl yapılır?
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Açık Öğretim Fakültesi sınavlarından birçok öğrenci girmeye başladı fakat birçok öğrencinin karşısına "bireysel kopya" yazısı çıktı. Peki Açık Öğretim bireysel kopya yazısı ne anlama geliyor ? Anadolu Üniversitesi sınav sonucu bireysel kopya yazıyor diyerek ne ne demek istiyor? İşte Açık Öğretim Fakültesi kopya cezası durumunda ne yapıyorlar nasıl itiraz edilir? işte detaylar...

AÖF sınavlarına giren birçok öğrenci “bireysel kopya” uyarısıyla karşılaştı kopya çekmediğini iddia eden öğrenciler fakülteye ulaşarak durumlarını bildirmeye çalıştı. Peki bireysel kopya ne demek işte detaylar...

AÖF ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz : 0888 228 60 30

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kopya cezası 2021

Öğrencinin kopya çektiği tespit edildiği için sınavı geçersiz sayılmaktadır.

AÖF bireysel kopya itirazı 2021

Sınav sonucu itiraz işlemleri için Sınav İşlemleri  kısmından Sınav Sonuçlarına İtiraz kısmını seçerek itiraz edebilirsiniz.Öğrenciler sınava, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak itiraz edebirisiniz.



Son Güncelleme: 12.01.2021 23:40
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Anahtar Kelimeler:
AÖFKopya
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