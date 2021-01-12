AÖF bireysel kopya nedir, cezası ne? AÖF bireysel kopya cezası itirazı nasıl yapılır?

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarından birçok öğrenci girmeye başladı fakat birçok öğrencinin karşısına "bireysel kopya" yazısı çıktı. Peki Açık Öğretim bireysel kopya yazısı ne anlama geliyor ? Anadolu Üniversitesi sınav sonucu bireysel kopya yazıyor diyerek ne ne demek istiyor? İşte Açık Öğretim Fakültesi kopya cezası durumunda ne yapıyorlar nasıl itiraz edilir? işte detaylar...

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kopya cezası 2021

sınavlarına giren birçok öğrenci “bireysel kopya” uyarısıyla karşılaştı kopya çekmediğini iddia eden öğrenciler fakülteye ulaşarak durumlarını bildirmeye çalıştı. Peki bireysel kopya ne demek işte detaylar...

Öğrencinin kopya çektiği tespit edildiği için sınavı geçersiz sayılmaktadır.

AÖF bireysel kopya itirazı 2021

Sınav sonucu itiraz işlemleri için Sınav İşlemleri kısmından Sınav Sonuçlarına İtiraz kısmını seçerek itiraz edebilirsiniz.Öğrenciler sınava, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak itiraz edebirisiniz.