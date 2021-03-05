AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi’nin kararı ne oldu?

Açık öğretim fakültesi 2020/2021 sınav uygulama tarihlerini web sitesinde açıklandı. Vize sınavları Nisan ayının 11’inde final sınavları ise 29-30 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF bahar dönemi sınavları tarihleri

Bazı durumlarda örgün eğitime devam edemeyen ya da istediği bölümün okurken farklı bir bölüm okumak isteyen öğrencilere eğitimin bir öneği olarak tam bir iş kapısı olarak imkan veren, her yıl binlerce öğrencilerini mezun etmeye devam ediyor. Normalde yüz yüze gerçekleştirilen AÖF sınavları Pandemi döneminde online üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. Son günler yeni normal bir döneme başlamasının sebebiyse AÖF sınavları hakkında merak uyandırmasına yol açtı. Anadolu Üniversitesi 2022 sınav takvimi açıklamış bulunuyor. Fakat hala sınavların nasıl yapılacağı hakkında henüz bir şey söylenmedi.

Anadolu üniversitesinin yapmış olduğu açıklamaya göre Açık öğretim fakültesi ara sınavları vize 10-11 Nisan 2021, dönem sonu sınav finalleri ise 29- 30 Mayısıs tarihlerinde yapılacak. Başarısız olunan derslerin sınavı ve ya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için yaz okulu 8 Ağustos tarihinde açılacağı kararlaştırıldı.

Bahar dönemi sınavları çevrimiçi devam edecek mi?

Sınavların online gerçekleştirileceği hususunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat Anadolu Üniversitesi rektörü Fuat Erdal'ın katılmış olduğu bir canlı yayında devletin yetkili kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi ardından da Erdal, öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde planlar yapılmasını düşündüğünü söyledi.

