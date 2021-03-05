AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi’nin kararı ne oldu?

Açık öğretim fakültesi 2020/2021 sınav uygulama tarihlerini web sitesinde açıklandı. Vize sınavları Nisan ayının 11’inde final sınavları ise 29-30 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF bahar dönemi sınavları tarihleri
Anadolu üniversitesinin yapmış olduğu açıklamaya göre Açık öğretim fakültesi ara sınavları vize 10-11 Nisan 2021, dönem sonu sınav finalleri ise 29- 30 Mayısıs tarihlerinde yapılacak. Başarısız olunan derslerin sınavı ve ya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için yaz okulu 8 Ağustos tarihinde açılacağı kararlaştırıldı.
Bahar dönemi sınavları çevrimiçi devam edecek mi?
Sınavların online gerçekleştirileceği hususunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat Anadolu Üniversitesi rektörü Fuat Erdal'ın katılmış olduğu bir canlı yayında devletin yetkili kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi ardından da Erdal, öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde planlar yapılmasını düşündüğünü söyledi.