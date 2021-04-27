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AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.

27 Nisan 2021 Salı 00:39
AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları heyecanla öğrenciler tarafından bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda online olarak gerçekleştirilen ve öğrencilerin sistemde yoğunluk oluşturmaması adına günlere bölünen Bahar dönemi vize sınavları bitiminin ardından sınavlara katılan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler kendi sistemlerinden girip sınav sonuçlarını görebilirler. 

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:39
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Anahtar Kelimeler:
AÖFSınav
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