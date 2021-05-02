AÖF Bahar Dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları nasıl olacak, online sınav mı olacak?

AÖF sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte intenet üzerinden sıkça bu konuda araştırmalar yapılmaya başlandı. Sınavlara girecek olan öğrencilerin, sınavların hangi tarihte yapılacağını ve sınavların ne şekilde yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden bir açıklama geldi. İşte merak edilen soruların cevapları...

AÖF Bahar Dönemi sınavları hangi tarihte?

Sınavlar yüz yüze mi yoksa online mı?

AÖF Bahar Dönemi final sınavları, 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

Sınavlar pandemiden dolayı online bir şekilde yapılacak.

AÖF Yaz Okulu sınavı hangi tarihte?

Yaz Okulu sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.