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AÖF Bahar Dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları nasıl olacak, online sınav mı olacak?

AÖF sınavları için geri sayım başlarken, sınava girecek olan öğrencilerin bu sınav için yaptıkları araştırmalar hız kazandı. Özellikle sınavın ne zaman olacağını merak eden öğrencilerin, sınavın ne şekilde yapılacağını da araştırıyor. AÖF sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi yoksa online mı yapılacak? İşte bu soruların cevapları...

02 Mayıs 2021 Pazar 02:29
AÖF Bahar Dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları nasıl olacak, online sınav mı olacak?
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AÖF sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte intenet üzerinden sıkça bu konuda araştırmalar yapılmaya başlandı. Sınavlara girecek olan öğrencilerin, sınavların hangi tarihte yapılacağını ve sınavların ne şekilde yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden bir açıklama geldi. İşte merak edilen soruların cevapları...

AÖF Bahar Dönemi sınavları hangi tarihte?

AÖF Bahar Dönemi final sınavları, 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

Sınavlar yüz yüze mi yoksa online mı?

Sınavlar pandemiden dolayı online bir şekilde yapılacak.

AÖF Yaz Okulu sınavı hangi tarihte?

Yaz Okulu sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.




Son Güncelleme: 02.05.2021 02:29
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Anahtar Kelimeler:
AÖFAçık Öğretim FakültesiAnadolu üniversitesi
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