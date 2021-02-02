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Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?

Aöf yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır? haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 2 Şubat 2021 Salı gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 17:22
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
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Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim almakta olan binlerce öğrenci yaz döneminde uygulanması kararı alınan Yaz Okulu hakkında araştırmalarına devam ediyorlar. Yaz okulunda eğitim görecek olan öğrenciler kayıtların nasıl yapıldığını ve ücretlerin nasıl ödendiğini araştırıyorlar.

AÖF Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

AÖF 2020 Yaz Okulu kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle derslerin seçilmesi ve kayıt ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Kaydını yapacak olan öğrenciler yaz okulu kapsamında en çok 5 ders seçebilmektedirler. Bu derslerin seçimi aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

  • aof.anadolu.edu.tr

Ders seçimleri kayıt ödemelerinden önce yapılmalıdır. Ödemeler yapıldıktan sonra ders kaydı gerçekleştirilememektedir. Ders seçimlerinin yapılması sonrasında AÖF 2020 Yaz Okulu için belirtilen tarihlerde ödemelerin gerçekleştirilmesi lazımdır. Yaz okulu için son kayıt tarihi 20 - 28 Temmuz tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Ancak yine de kayıt ve ödeme işleminin son güne bırakılmaması gerekmektedir. Zira son güne bırakılan ödemelerde provizyon işlemlerinin geçilmesi gibi durumlar olduğunda zaman aşımına uğranabilmektedir.

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında alınan belgenin üzerinden 2019 – 2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığına bakılmalıdır. Seçilen derslere göre kayıt ücretinin doğru yatırılmaması halinde yaz okulu kayıtları gerçekleştirilememektedir.

AÖF Yaz Okulu Kayıt Ücretleri

Aşağıdaki kısımda AÖF 2020 Yaz Okulu için kayıt ücretleri sıralanmıştır. Ücretler ders sayısına göre değişmektedir.

  • Yaz Okulunda 1 Ders Alan Öğrenci Toplam; 160TL
  • Yaz Okulunda 2 Ders Alan Öğrenci Toplam; 175TL
  • Yaz Okulunda 3 Ders Alan Öğrenci Toplam; 190TL
  • Yaz Okulunda 4 Ders Alan Öğrenci Toplam; 205TL
  • Yaz Okulunda 5 Ders Alan Öğrenci Toplam; 220TL

Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman?

Elde edilen bilgilere göre yaz okulu kapsamında yapılacak olan sınavların Eylül ayının 5'inde gerçekleştirileceği, koşulların el vermesi halinde yüzyüze, vermemesi halinde ise online olarak uygulanacağı ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 17:22
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