Aöf 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak? Aöf Bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi için yapılacak ara sınavların tarihi 10 ve 11 Nisan olarak belirlendi. Yapılacak olan finaller ise 29 ile 30 Mayısıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre AÖF’nin sınavları nasıl yapacağı merak konusu oldu. Bununla birlikte İşletme ve İktisat bölümlerinde okuyan öğrencileri yakından ilgilendirmekte olan önemli bir açıklama geldi.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim verileri, üniversitenin resmi web sayfası üzerinden öğrenciler ile buluştu. AÖF’nin güz döneminde yapacağı sınavlar covid-19 salgınından dolayı online olarak gerçekleştirilmişti. Yeni dönemlerde ise sınavların nasıl olacağıyla ilgili net bir bilgi bekleyen AÖF öğrencilerine açıklama; Rektör Profesör Doktor Fuat Erdal tarafından geldi. Fuat Erdal, bu dönem içinde öğrencilerinin mağdur olmasını istemediklerini dile getirdi. Yetkililer ile bir araya gelerek yaptıkları fikir alışverişi dahilinde yeni kararlara imza atılacağının altını çizdi. Bu karar kapsamında AÖF öğrencileri; bahar dönemi içerisinde vize, final ve yaz okulları sınavlarına giriş yapacak. Sınavlardan geçer kredi toplamak için şimdiden çalışmaları başlatan binlerce öğrenci sınavların online gerçekleşmesini istemekte. AÖF’ne yapılan kayıt yenilemelerinin son tarihi ise bugün, yani 28 Şubat 2021’dir. Yenileme işlemlerin yerine getirmeyen öğrenciler bahar dönemi içerisinde herhangi bir sınava giremeyecek. Peki yapılacak olan AÖF bahar dönemi sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF’nde bahar dönemi için yapılacak sınav tarihleri nedir?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim verileri kapsamında; bahar döneminde yapılacak ara sınavlar(vizeler), 10 ile 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavları (finaller) ise 29 ile 30 Mayısıs 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Gireceği sınavda düşük not alarak başarısız olanlar ile not ortalamalarını arttırmak isteyen İktisat ile İşletme Fakültesi öğrencilerinin katılmakta olduğu yaz okulları için düzenlenen sınavlarsa 8 Ağustos tarihinde yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi güz dönemi sınavlarının yarıyıl takvimlerine göre 2 adet farklı grup haline gelinerek farklı tarihler baz alınarak düzenlenmiştir. Anadolu Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Fuat Erdal geçtiğimiz hafta yapılan canlı yayınlarda sınavlar ile ilgili önemli birtakım noktaları işaret etti.

2021 döneminde AÖF sınavları yüz yüze mi yoksa online mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Fuat Erdal, geçtiğimiz günlerde konuk olarak katılım gösterdiği programlar içerisinde yapılacak olan AÖF sınavları ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu. Bütün imkanları ile covid-19 virüsüne karşı açılan savaşta olabildiğince katkı sağlamaya çalıştıklarına dikkat çeken Rektör, “Biz bu alan içerisindeki bütün kararları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başkanlığımız başta olarak bütün devletin ilgili kurumları ile beraber alınan kararlar bazında, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı şekilde yapıyoruz” ifadelerine yer verdi. Henüz AÖF sınavları için online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağına karar verilmemiş, yani henüz net bir açıklama yapılmaması ile birlikte güz dönemindeki gibi bu dönemde sınavların online yapılması beklenmekte.

AÖF sınavları içerisinde kaç soru soruluyor?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi içinde startı verilecek ara sınavlar ile dönem sonu sınavları için öğrencilerin sorumlu tutulduğu her ders için 20 soru bulunacak. Yani girilecek sınavlarda her ders için ayrı 20 soru bulunacaktır. Eğer sınavlar online bir şekilde yapılırsa öğrencilerin bu sorulara doğru cevap vermesi adına 30 dakikalık süreler verilecektir. Online bir şekilde yapılacak olan sınavlarda sorular ekrana birer birer gelmektedir. Yani öğrenci cevaplayana kadar yalnızca ekranda bir soru bulunacak daha sonrasında ekrana diğer soru gelecektir. Bu işlem 20 kez uygulanır. Öğrencinin yapması gereken ise soruyu cevaplandırması ya da boş bırakarak öteki soruya geçmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise sorular arasında geri veya ileriye gidilememesi. Yani öğrenciler cevabını değiştiremez, boş bıraktığı soruya geri dönemez.

Kayıt yenilemede bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmeyecek!

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre kayıt yenileme işlemleri iki hafta öncesinde başladı. Kayıt yenilemenin son tarihi ise 26 Şubat olarak belirlendi. Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Fakültesinde eğitim almakta olan lakin kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmeyen adayların bahar dönemi içerisinde yapılan final ve vize sınavlarına katılım gösteremeyecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020-2021 bahar yarıyıl dönemi eğitim ve öğretim planlamaları!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin dışında 16 bin 246 lisans, 1733 ön lisans eğitimi alan öğrencilere örgün eğitim imkanı sunmaktadır. Bahar dönemi sezonunun startına çok kısa bir süre kaldı. Bunun üzerine Anadolu Üniversitesi tarafından bu fakültede yer alan öğrencilere açıklama yapıldı. Açıklama ise;

“ Değerli öğrenciler,

Pandemi sürecinin yarattığı koşullardan dolayı ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşamaktayız. Üniversitemizin senatosu, covid-19 pandemisinden dolayı yaygınlığın devam etmesinden dolayı, sizlerin de sağlığı ve geleceğini düşünerek; Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan devam etmesi yönünde karara varmıştır. Sağlıklı şekilde kampüse dönüş yapılacağı günler sabırsızlıkla bizim tarafımızdan da beklenmektedir. Alınan önlemlere uyup bu günleri hep birlikte aşalım.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…”