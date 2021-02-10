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AÖF 2021 Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıtları başladı mı? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:26
AÖF 2021 Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri
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AÖF için kayıt yenileme tarihleri belli oldu.  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat, işletme gibi fakültelerin bahar dönemi kayıtları yenilendi. 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan kayıt işlemleri 26 Şubat 23.30’da son bulacak. Duyuruda ise adayların ders seçimi yapmadan para ödemeyecekleri söylendi.

15 Şubat 26 Şubat tarihleri arasında kredi kartı, banka kartı veya Ziraat Bankası ATM’lerden hatta mobil uygulamalardan ödemeler gerçekleşebilir. Kayıt yenileyecek öğrenciler için son günün 26 Şubat olduğunu belirten okul mazeret kabul etmediğini ve bahar dönemi için herhangi kayıt yenileme işlemi yapılmayacağını duyurdu. Kayıt yenileme süresi için tarihler uzatılmayacağı belirtildi.


Açıköğretim Fakültesi nasıl okunur?

 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) okumak için öncelikle ÖSYM tarafından hazırlanan üniversite sınavına girilmesi şarttır. Baraj puanının geçilmesi üzerine AÖF’de okuma şansı bulunmaktadır. Her bölümün bulunmadığı bazı bölümlerin ise kontenjansız bölümler olduğu görülmektedir. Bazı bölümlerde kontenjan bulunurken o bölümler için üniversite sınavından oldukça yüksek puan almak gerekir. Örgün eğitimde üniversite okuyup mezun olan adaylar ikinci üniversite için AÖF başvurur.
 



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:26
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