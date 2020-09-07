İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?

Gündemde büyük yankı uyandıran Aöf yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır? ile ilgili olarak merak edilen 7 Eylül 2020 Pazartesi günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Aöf yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde derledik.

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:35
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Takip Et:

Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim almakta olan binlerce öğrenci yaz döneminde uygulanması kararı alınan Yaz Okulu hakkında araştırmalarına devam ediyorlar. Yaz okulunda eğitim görecek olan öğrenciler kayıtların nasıl yapıldığını ve ücretlerin nasıl ödendiğini araştırıyorlar.

AÖF Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

AÖF 2020 Yaz Okulu kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle derslerin seçilmesi ve kayıt ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Kaydını yapacak olan öğrenciler yaz okulu kapsamında en çok 5 ders seçebilmektedirler. Bu derslerin seçimi aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

  • aof.anadolu.edu.tr

Ders seçimleri kayıt ödemelerinden önce yapılmalıdır. Ödemeler yapıldıktan sonra ders kaydı gerçekleştirilememektedir. Ders seçimlerinin yapılması sonrasında AÖF 2020 Yaz Okulu için belirtilen tarihlerde ödemelerin gerçekleştirilmesi lazımdır. Yaz okulu için son kayıt tarihi 20 - 28 Temmuz tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Ancak yine de kayıt ve ödeme işleminin son güne bırakılmaması gerekmektedir. Zira son güne bırakılan ödemelerde provizyon işlemlerinin geçilmesi gibi durumlar olduğunda zaman aşımına uğranabilmektedir.


Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında alınan belgenin üzerinden 2019 – 2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığına bakılmalıdır. Seçilen derslere göre kayıt ücretinin doğru yatırılmaması halinde yaz okulu kayıtları gerçekleştirilememektedir.

AÖF Yaz Okulu Kayıt Ücretleri

Aşağıdaki kısımda AÖF 2020 Yaz Okulu için kayıt ücretleri sıralanmıştır. Ücretler ders sayısına göre değişmektedir.

  • Yaz Okulunda 1 Ders Alan Öğrenci Toplam; 160TL
  • Yaz Okulunda 2 Ders Alan Öğrenci Toplam; 175TL
  • Yaz Okulunda 3 Ders Alan Öğrenci Toplam; 190TL
  • Yaz Okulunda 4 Ders Alan Öğrenci Toplam; 205TL
  • Yaz Okulunda 5 Ders Alan Öğrenci Toplam; 220TL

Yaz Okulu Sınavları Ne Zaman?

Elde edilen bilgilere göre yaz okulu kapsamında yapılacak olan sınavların Eylül ayının 5'inde gerçekleştirileceği, koşulların el vermesi halinde yüzyüze, vermemesi halinde ise online olarak uygulanacağı ifade edildi.

 



Son Güncelleme: 07.09.2020 16:35
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT EBA TV 7 - 11 Eylül yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 7 - 11 Eylül yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
ALES Sınav sonuçları açıklandı
ALES Sınav sonuçları açıklandı
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!

Popüler Haberler

Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Rüyada civciv görmek ne demek, civciv görmek ne anlama gelir?
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2020 yılında küçükbaş hayvan yemleri ne kadara satılmaktadır?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2020
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 7 Eylül 2020 Pazartesi
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
3 Ay kredi ertelemesi yapan bankalar ve şartları! 7 Eylül 2020 Kamu ve özel bankalrdan kredi erteleme fırsatları
İntibak zammı hangi emeklileri kapsıyor? İntibak zammı düzenlemesinin emeklilere getirileri neler olacak?
İş başlangıcı için sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? İşe alımlarda istenen sağlık raporu veren kurumlar
Avukatlık olanlara kredi veren bankalar ve şartları
Uçuş seferleri ne zaman başlar?
SGK soyadı değişikliği yapılması için gerekenler nelerdir?
KYK borçlarına af gelecek mi? KYK kredi geri ödeme veya faiz affı çıkacak mı?
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2020
ATV Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
Evde doğal ve kolay cilt bakımı yapmak için maske hazırlanış tarifleri 2020
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2020 Seslendirme çeşitleri
İmza beyannamesi nereden, alınır? 2020 imza beyannamesi çıkarma işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.