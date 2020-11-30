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AÖF 2020-2021 sınav takvimi

AÖF sınavı ne zaman? Salgın nedeniyle, Açık öğretim İktisat ve İşletme Fakültesi 12-13 Aralık tarihleri arasında İnternet üzerinden yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi bu dönem sınava hazırlanan öğrenciler için sınavların şeklini değiştirdi. AÖF sonbahar ara sınavında çoktan seçmeli sorulara ek olarak açık uçlu sorular sorulacak.

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:07
AÖF 2020-2021 sınav takvimi
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Aralık ayı içerisinde AÖF'te eğitim görmeye devam eden öğrenciler vize hazırlıklarına devam etmektedir. Pandemi nedeniyle İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınavları online olarak yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi son açıklamasında çoktan seçmeli sorulara ek olarak açık soru sorulacağını belirtti. Duyurunun ardından İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri, sorunun sınavda nasıl sorulacağını araştırmaya başladı. AÖF’den yapılan açıklamaya göre açık soru soran lisans dersleri belirlendi. Online sınavda her ders öğrencilere 30 soru soracak ve 40 dakika sürecek.

AÖF Güz Dönemi Vize Sınavları Nasıl Yapılacak?

Açık Öğretim İktisat ve İşletme (AÖF) sınavı 12, 13, 14, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde online olarak yapılacaktır.

Öğrenciler güz yarıyılı sınavına girmek için “https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci" sistemini kullanmaları gerektir. Anadolu Üniversitesi'nin son duyurusuna göre, sınavdaki sınav sorularının yanı sıra belirli ders ve bölümlerde açık uçlu sorular sorulacak. 2020-2021 ara sınavında yapılan değişiklikler şunlardır;

2020-2021 akademik yılı güz dönemi için online sınav giriş belgeleri 1 Aralık Salı günü açıklanacaktır. Aşağıda, "açık uçlu" soruları uygulayacak dersler ve programlar listelenmiştir.

AÖF Ara Sınavda Açık Uçlu Sorular Nasıl Sorulacak?

AÖF 2020-2021 öğretim yılı vize sınavı 30 sorudan oluşacak ve 40 dakika sürecektir. Yukarıda belirtilen lisans derslerinde çalışmalarına devam eden adaylar için açık uçlu sorulara ve çoktan seçmeli sorulara kısa cevaplar ve uzun vadeli cevaplar sunulacaktır. Anadolu Üniversitesi, gelecek sınavlarda öğrencilerin kafa karışıklığını gidermek için önek sorular yayınladı. Açık uçlu önek soruları aşağıdaki bölümden bakabilirsiniz.

Açık Uçlu Soru Önekleri

 

Kısa cevaplı soru önekleri

Soru 1.

 Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ------- adı verilir.

Cevap 1:

 para piyasaları

Soru 2.

 “Üzerinde yazılı olan değer” olarak tanımlanan hisse senedi değerine ne ad verilir?

Cevap 2:

 Nominal değer/itibari değer

Soru 3

. ------- Kongresi, Napoleon ordularının yenilmesinden sonra 1814’te Avrupa’da barış ve yeni bir düzen kurmak amacıyla Avusturya, Rusya, İngiltere ve Prusya devletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilmiştir.

Cevap 3:

 Viyana

Soru 4.

 Arapça, Farsça kelime ve tamlamaları, bol secileri, uzun cümleleri ile divan şiiri etkisinde kalan, halk dilinden uzak nesir türüne ------- adı verilir.

Cevap 4:

 süslü nesir

Soru 5.

 Hikâyelerinde ironiyi öne çıkaran, aynı zamanda şâir ve romancı olan, eserlerinde sosyal eleştiri ile mizahı birleştiren, özellikle “Hababam Sınıfı” romanıyla ün kazanan yazar kimdir?

Cevap 5:

 Rıfat ILGAZ

UZUN CEVAPLI SORU ÖRNEKLERİ

Soru 1. 

Nominal ve reel faiz oranı kavramlarını açıklayınız.

Cevap 1:

 Nominal Faiz oranı, piyasada faiz düzeyinin oluşmasını sağlayan faktörlere (fon arz ve talebi) bağlı olarak belirlenen, cari yani o andaki faiz oranıdır. Reel Faiz oranı, nominal faizin enflasyonla ilişkilendirilmiş şeklidir. Yani, beklenen enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır. Nominal faiz oranından beklenen enflasyonun arındırılmasıyla bulunur.

Soru 2. 

Hikâye/Öykü türünün temel özelliklerini yazınız.

Cevap 2:

- Gerçek ya da gerçeğe uygun olgu, olay ve durumlar anlatılır.

- Düşündürmekten çok estetik zevk kazandırmayı amaçlar.

- Sade bir olay örgüsüne sahiptir.

- Nesir şeklinde kaleme alınır.

- Kısa yazılardır.

Soru 3.

 Otel işletmelerinde ön büro bölümünü oluşturan alt bölümleri sıralayarak birer cümle ile açıklayınız.

Cevap 3:

Rezervasyon: Otel rezervasyonlarının telefon, faks ya da e-posta ile alındığı ve otelin gelecekteki rezervasyonlarının takip edildiği bölümdür.

Resepsiyon: Otelin lobisinde merkezi bir yerde konumlandırılan resepsiyon, müşterilerin otele geldiklerinde karşılandıkları, kayıtlarının yapıldığı ve hesapların izlendiği bölümdür.

Ön kasa(Kasiyer): Resepsiyondaki tüm parasal işlemlerin yürütülmesinden sorumlu bölümdür.

Gece Denetçisi: Müşteri hesaplarının ve kayıtlarının doğru tutulup tutulmadığını inceleyen, finansal verilerle ilgili raporlar hazırlayan ve müşteri harcamalarını takip eden bölümdür.

Santral: Telefonların yanıtlanması ve aramaların ilgili kişilere aktarılması, uyandırmaların yapılması ve müşteri taleplerinin yanıtlanmasından sorumlu bölümdür.

2020-2021 Eğitim Yılı AÖF Sınav Takvimi

 

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:07
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Anahtar Kelimeler:
AÖFİktisatIşletmeSınav
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