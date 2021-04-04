Ankara'da son dakika 'Uzaktan Eğitim' kararı

Ankara Valiliğinden tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin yönetiminde olağanüstü toplanarak yaptıkları toplantı sonrasında bazı kararlar alındığını belirtildi.

Yapılan açıklamada, 1 Mart 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi başlamıştı. Alınan kararlar doğrultusunda Türkiye’de iller belirlenen bazı kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgeler olarak 4 gruba ayrılarak il bazlı tedbirlerin alındığını ve belirlenen risk durumlarına göre normalleşmenin başladığı belirtilmişti.

Ankara Valisi tarafından Ankara'da salgının seyrine işaret edilen açıklamada, normalleşme ile vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranlarının artması ile değerlendirmeler yapılarak yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yapılan açılamada Ankara’da özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükseliş ve hastanelerin doluluk oranlarının artmasıyla eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasının gerektiğini ifade etti. Alınan son kararlara göre ;

- Alınan kararlar gereğince yarından itibaren il genelinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceği ve değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.

- Birleştirilmiş sınıflı olan okullarda ve kırsal kesim mahalle ve seyrek nüfusa sahip olan yerleşim yerlerindeki okullarda başlayan tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin değişiklik olmadan devam edileceği;

- Sınıf kademelerinde gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin yine aynı koşullarda devam edileceği;

- İlkokullarda başlayan yüz yüze eğitim, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde sürdürüleceği;

- Eğitimi devam eden ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, ortaokul 8. sınıflar sınavlara hazırlandıkları için haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edeceği;

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilerek sınava hazırlana 12. Sınıflar için seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak önceden planlanan yüz yüze eğitimleri devam edeceği;

- Özel gereksinimi olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimi sürdürülecek.

Öte yandan önceden MEB tarafından tüm sınıf kademeleri için belirlenen sınav takvimine değişiklik olmadan aynı şekilde devam edileceği ve takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği;

- Yüz yüze eğitime önceden karar verildiği üzere katılım veli rızasına bağlı olarak öğrencilerin katılımı sağlanacak.

- 5 Nisan 2021 itibarıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar için yeni tedbir kararları alındı. Alınan tedbir kararlarında toplantılara katılacak kişi sayısının 300’ügeçmeyeceği kuruluşların ter türlü tedbirleri alması gerektiği ve sadece hafta içi yapılacağı ve etkinliklerde kişi başı 8 metre kare alan bırakılması gerektiği söylendi.

- Hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilmiş toplantılar dahil olmak üzere yapılmayacağı belirtildi.

- İl genelinde yapılacak olan denetimlerin aralıksız devam etmesi için kişilerin bir araya gelerek topluluk oluşturmasına neden olacak her türlü etkinliğin valilik veya kaymakamlık birimlerine en az üç gün öncesinden, intenet üzerinden e-başvuru sistemi ya da kurumlara doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacak.

Toplantı sonrasınında alınan tüm kararlar Ankara halkı ile paylaşılarak yeni tedbir kararları duyuruldu.Öte yandan tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da il genelinde artan vakalar ile halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu kararların alındığı belirtildi.