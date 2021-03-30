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Ankara'da eğitim ve öğretimle ilgili mevcut kararlar devam edecek!

Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı bir kararda il ve tüm ilçelerde yüz yüze eğitimle ilgili 2 Mart tarihinde alınan mevcut kararların devam edeceği bildirildi.

30 Mart 2021 Salı 23:23
Ankara'da eğitim ve öğretimle ilgili mevcut kararlar devam edecek!
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Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasındaki son durum verileri kapsamında Ankara Valiliği tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun eğitim öğretimle ilgili aldığı kararı duyuran Valilik, haritada kırmızı kategori içerisinde yer alan Ankara ve ilçelerinde yeni bir karara kadar yüz yüze eğitimin devam edeceğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 1 Mart günü kamuoyuna duyurulan kriterlere göre yüz yüze eğitim ile birlikte uzaktan eğitimin de kent genelinde alınacak yeni karar kadar devam edeceği ve bu çerçevede tüm okul öncesi kurumlarla, ilkokul, 8 ve 12. sınıfların 2 Mart tarihinde açıklanan mevcut kararla sürdürüleceği bildirildi.

Ortaokul kademesindeki 5, 6 ve 7. sınıflarla birlikte 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitime geçişlerinin ise Sağlık Bakanlığı'nın yayınlayacağı risk durumu haritasına göre İl Hıfzısıhha Kurulu'nun alacağı il bazlı kararlarla uygulanacağının ifade edildiği açıklamada özel gereksinim eğitimi alan öğrenciler için faaliyette olan eğitim okullarının ülke genelinde tam zaman kapsamında yüz yüze eğitim verilmesine devam edileceği aktarıldı.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraYüz Yüze Eğitim KararıUzaktan EğitimAnkara Valiliği
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