Ankara için okul servis ücretleri açıklandı!

Okulların açılmasına az bir zaman kala eğitimin yüz yüze yapılacağı açıklandı. Bunun üzerine servis ücretleri de açıklanmaya başlandı. Ankara’da yaşayanlar için servislerin ne kadar ücret talep edecekleri de açıklandı.

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Yeni öğretim yılında servis ücretleri ne kadar olacak?

Yapılan açıklamalara göreAnkara’da okul servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için ise 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.

Okul servislerine %15 zam!

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı servis ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada yeni öğretim yılında servislerde ücret tarifeleri belirtildi. Ücret tarifelerine Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği onay verdi.

Maliyetlerdeki yükseliş sebebi ile okul servislerindeki tarifeye %15 zam yapıldı. Bunun yanı sıra yapılan açıklamada personellerin verecekleri ücretin aynı kaldığı söylendi. Yapılan yeni ücretlendirmelere göre tarifeler aşağıdaki gibidir:

0-3 kilometre için 2.610 lira,

3-6 kilometre için 2.880 lira,

6-10 kilometre için 3.330 lira,

10-15 kilometre için 3.870 lira olarak uygulanacak.

15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 TL alınacak.

Yukarıda verilen ücretler gidiş ve dönüş için geçerli olacaktır. Bunların yanı sıra okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için serviste yer alan personel giderleri kapsamında da serviste bulunan her öğrenci için en az 100 TL tarifeye ek ödeme alınacak.