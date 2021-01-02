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Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2021

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 2 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:23
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2021
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Son olarak yapılan değişiklik ile birlikte eğitim sistemi 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre çocuklar 6 yaşında okula başlamaktadır ve dört yıllık eğitimler halinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sırasıyla almaktadır. Bu sistem ile birlikte anne babalar anaokulu eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.

Çocukların okula sıcak bakmaları adına oluşturulan anaokulları, çocukları okullara hazırlayan okul öncesi eğitim verilen yerlerdir. Yeni sistem ile birlikte çocukların anaokuluna gitmesinin zorunlu olup olmayacağı aileler tarafından merak edilmektedir.

Anaokulları zorunlu mu?

Bu yıla kadar herhangi bir zorunluluğu bulunmayan anaokulu eğitimi, önümüzdeki eğitim öğretim dönem ile birlikte zorunlu hale gelmektedir. 5 yaşına gelmiş çocuklar için zorunlu tutulacak eğitim ile birlikte çocukların okula alışması hedefleniyor.

6 yaşında 1. Sınıfa başlaması gereken çocuklar için 2020-2021 eğitim öğretimi yılından itibaren 5 yaşına gelmeleri halinde anaokulu eğitimi zorunlu olacak.



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:23
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