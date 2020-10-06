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Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2020

Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 6 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak Anaokulu zorunlu mu oldu? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

06 Ekim 2020 Salı 04:31
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2020
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Son olarak yapılan değişiklik ile birlikte eğitim sistemi 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre çocuklar 6 yaşında okula başlamaktadır ve dört yıllık eğitimler halinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sırasıyla almaktadır. Bu sistem ile birlikte anne babalar anaokulu eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.


Çocukların okula sıcak bakmaları adına oluşturulan anaokulları, çocukları okullara hazırlayan okul öncesi eğitim verilen yerlerdir. Yeni sistem ile birlikte çocukların anaokuluna gitmesinin zorunlu olup olmayacağı aileler tarafından merak edilmektedir.

Anaokulları zorunlu mu?

Bu yıla kadar herhangi bir zorunluluğu bulunmayan anaokulu eğitimi, önümüzdeki eğitim öğretim dönem ile birlikte zorunlu hale gelmektedir. 5 yaşına gelmiş çocuklar için zorunlu tutulacak eğitim ile birlikte çocukların okula alışması hedefleniyor.

6 yaşında 1. Sınıfa başlaması gereken çocuklar için 2020-2021 eğitim öğretimi yılından itibaren 5 yaşına gelmeleri halinde anaokulu eğitimi zorunlu olacak.



Son Güncelleme: 06.10.2020 04:31
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