İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Anaokulları zorunlu mu? Anaokulu eğitimi şart mıdır? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Anaokulları zorunlu mu? hakkında merak edilen güncel bilgileri 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 23:35
Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Takip Et:

Son olarak yapılan değişiklik ile birlikte eğitim sistemi 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre çocuklar 6 yaşında okula başlamaktadır ve dört yıllık eğitimler halinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sırasıyla almaktadır. Bu sistem ile birlikte anne babalar anaokulu eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.

Çocukların okula sıcak bakmaları adına oluşturulan anaokulları, çocukları okullara hazırlayan okul öncesi eğitim verilen yerlerdir. Yeni sistem ile birlikte çocukların anaokuluna gitmesinin zorunlu olup olmayacağı aileler tarafından merak edilmektedir.

Anaokulları zorunlu mu?

Bu yıla kadar herhangi bir zorunluluğu bulunmayan anaokulu eğitimi, önümüzdeki eğitim öğretim dönem ile birlikte zorunlu hale gelmektedir. 5 yaşına gelmiş çocuklar için zorunlu tutulacak eğitim ile birlikte çocukların okula alışması hedefleniyor.

6 yaşında 1. Sınıfa başlaması gereken çocuklar için 2020-2021 eğitim öğretimi yılından itibaren 5 yaşına gelmeleri halinde anaokulu eğitimi zorunlu olacak.



Son Güncelleme: 07.03.2021 23:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şartlı eğitim yardımı almak için ne yapılmalı, başvuru şartları neler?
Şartlı eğitim yardımı almak için ne yapılmalı, başvuru şartları neler?
AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi’nin kararı ne oldu?
AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi’nin kararı ne oldu?
Açık Liseden mezun olmak için kaç kredi toplamak gerekir? AÖL kaç yılda biter, mezuniyet şartları nedir?
Açık Liseden mezun olmak için kaç kredi toplamak gerekir? AÖL kaç yılda biter, mezuniyet şartları nedir?
2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online olacak mı?
2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online olacak mı?
ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi
ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi
5, 6 ve 7'nci sınıflar hangi tarihte başlayacak? 2021 senesi için 5, 6 ve 7'nci sınıfların yüz yüze eğitime geçiş tarihi ne?
5, 6 ve 7'nci sınıflar hangi tarihte başlayacak? 2021 senesi için 5, 6 ve 7'nci sınıfların yüz yüze eğitime geçiş tarihi ne?

Popüler Haberler

Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Kan grupları hangi kanser türlerine yakalanabilir?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Milletvekili maaşları ne kadar? Mart 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Mart Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatının gerektiği haller
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
2020 ÖSYM YKS tarihi yine değişti mi?
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları ve bekçi maaşları 2020
AVM'ler açık mı? AVM giriş HES kodu nasıl alınır? AVM çalışma saatleri saat kaça kadar?
2021 Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Kadınlarda vücut tipine göre çanta seçimi için öneriler
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Arıza dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sıla Gözüm kimdir?
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.