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Anaokulları zorunlu mu? 2020 Anaokulu eğitimi şart mıdır?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Anaokulları zorunlu mu? Anaokulu eğitimi şart mıdır? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 2 Eylül 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimize göz atarak, Anaokulları zorunlu mu? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:48
Anaokulları zorunlu mu? 2020 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
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Son olarak yapılan değişiklik ile birlikte eğitim sistemi 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre çocuklar 6 yaşında okula başlamaktadır ve dört yıllık eğitimler halinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sırasıyla almaktadır. Bu sistem ile birlikte anne babalar anaokulu eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.


Çocukların okula sıcak bakmaları adına oluşturulan anaokulları, çocukları okullara hazırlayan okul öncesi eğitim verilen yerlerdir. Yeni sistem ile birlikte çocukların anaokuluna gitmesinin zorunlu olup olmayacağı aileler tarafından merak edilmektedir.

Anaokulları zorunlu mu?

Bu yıla kadar herhangi bir zorunluluğu bulunmayan anaokulu eğitimi, önümüzdeki eğitim öğretim dönem ile birlikte zorunlu hale gelmektedir. 5 yaşına gelmiş çocuklar için zorunlu tutulacak eğitim ile birlikte çocukların okula alışması hedefleniyor.

6 yaşında 1. Sınıfa başlaması gereken çocuklar için 2020-2021 eğitim öğretimi yılından itibaren 5 yaşına gelmeleri halinde anaokulu eğitimi zorunlu olacak.



Son Güncelleme: 02.09.2020 13:48
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