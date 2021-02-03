Anaokulları ve kreşler açılacak mı, ne zaman açılacak?

Yeni koronavirüs tedbirler kapsamında kapanan anaokulları ve okul öncesi sınıflar açılacak mı konusu gündemde güncelliğini korumaya devam ediyor. Son olarak 1 Mart tarihi ile 8 ve 12. Sınıfların açılma durumu söz konusu iken gözler diğer yaş gruplarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların son durumu ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Anaokulları 15 Şubat’ta eğitime kaldığı yerden devam edecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat tarihi için tüm bağımsız anaokullarını tam zamanlı açma kararı varıldığını söyledi.

Kabine toplantısının ardından ikinci dönem için eğitimin nasıl olacağı ile ilgili konuşmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anaokullarının 15 Şubat tarihi ile tam zamanlı okullara dönecekleri müjdesini verdi. İlkokul öğrencileri için haftanın iki günü olacak şekilde seyreltilmiş program olarak okula gidileceğini söyleyen Bakan Selçuk: “Aynı tarihten itibaren özel gereksinimi öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı. Salgının seyrine göre eğitim durumunun değişeceği konusu ise gündemden düşmemeye devam ediyor. İl olarak değişen süreçlerin olacağı belirtilirken Selçuk eğitim için: “Okul öncesine verdiğimiz önem malumunuzdur. Bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu sebeple çocuklarımızın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.” dedi. Köy okullarının da 15 Şubat tarihi ile açılacağını duyuran Bakan ilerleyen süreçlerde kademeli şekilde eğitim-öğretim hayatının devam edeceğini belirtti.